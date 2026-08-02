Trofeo Mike Morra, Ferazzoli: «Conta il percorso. Micoli? Ha preso una botta»

Al termine delle prime due gare del Trofeo Mike Morra, che hanno visto l’Athletic Club Palermo uscire sconfitto contro Arandina CF e Messina, il tecnico Giuseppe Ferazzoli ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni dei giornalisti presenti.

L’allenatore ha sottolineato come l’obiettivo, in questa fase della preparazione, sia soprattutto quello di proseguire il percorso di crescita intrapreso dal gruppo, senza perdere di vista il lavoro programmato.





«Ho chiesto alla squadra di non sbagliare l’interpretazione delle gare. Avremmo voluto fare risultato, ma abbiamo un programma da portare avanti. Pensiamo a quello», ha dichiarato Ferazzoli.

Nel corso dell’intervista, il tecnico ha anche rassicurato sulle condizioni di Micoli, costretto a lasciare il campo durante la partita: «Ha preso una botta», ha spiegato, lasciando intendere che non si tratti di un problema particolarmente preoccupante.

L’Athletic Club Palermo archivia così le prime due uscite del Trofeo Mike Morra con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni, continuando il proprio percorso di preparazione in vista dell’inizio della stagione.