Giornale di Sicilia: “Palermo, Vavassori è il settimo colpo. Inzaghi ritrova estro e imprevedibilità”

Il Palermo mette a segno il settimo acquisto della propria campagna estiva. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Dominic Vavassori è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero e rappresenta il terzo innesto Under dopo Fortin e Bozzolan, andando ad aggiungersi anche agli arrivi di Estevez, Cassandro, Hernani e Barba.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo classe 2005 raggiungerà i compagni già nella tournée australiana, con il Palermo che continua così a rinforzare il reparto avanzato in attesa di completare il mercato con l’arrivo di un esterno destro.





L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso senza diritto di riscatto. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il Palermo verserà quasi mezzo milione di euro nelle casse dell’Atalanta e il giocatore farà ritorno a Bergamo al termine della stagione. Resta comunque aperta la possibilità di un nuovo dialogo tra i due club nell’estate del 2027 qualora l’esperienza in rosanero dovesse rivelarsi positiva.

Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, ricostruisce anche la trattativa, nata dopo il mancato arrivo di Rao. L’Atalanta ha sempre escluso formule diverse dal prestito secco, ma ha dato priorità al Palermo rispetto agli altri club interessati, favorendo così una rapida intesa tra le società.

Per Vavassori si tratta della prima vera esperienza nel calcio professionistico ad alto livello dopo il percorso con l’Atalanta tra Primavera e Under 23. Nelle ultime due stagioni di Serie C ha collezionato numeri importanti: 15 gol e 4 assist nel 2024/25, seguiti da 9 reti e 5 assist nel 2025/26, oltre all’esordio in Serie A nell’ultima giornata dello scorso campionato sul campo della Fiorentina.

Dal punto di vista tattico, il classe 2005 sarà impiegato prevalentemente da ala sinistra nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, partirà alle spalle di Johnsen nelle gerarchie, ma le sue qualità nel dribbling, la velocità e la capacità di rientrare sul destro lo rendono un’arma preziosa soprattutto a gara in corso. All’occorrenza potrà essere utilizzato anche in posizione più centrale, offrendo ulteriori soluzioni offensive.

Lo stesso Inzaghi aveva già espresso apprezzamento per il suo arrivo dopo l’amichevole contro l’Iraklis, spiegando che Vavassori porterà «imprevedibilità negli ultimi trenta metri». Un aspetto sul quale il Palermo ha deciso di investire con decisione dopo le difficoltà offensive emerse nella passata stagione.

Il mercato rosanero, però, non è ancora concluso. Il direttore sportivo Carlo Osti continua infatti a lavorare per consegnare all’allenatore anche un esterno destro e completare così un organico che, come evidenzia il Giornale di Sicilia, dispone ormai di un’alternativa praticamente in ogni ruolo, fatta eccezione proprio per quella corsia offensiva.