Lund saluta Palermo: “Rimarrà per sempre nel mio cuore. Grazie mille”
Kristoffer Lund ha salutato ufficialmente Palermo con un messaggio pubblicato sui propri profili social, poche ore dopo il trasferimento a titolo definitivo al Birmingham City.
L’esterno statunitense ha condiviso una foto scattata allo stadio Renzo Barbera, con la Curva Nord sullo sfondo, accompagnandola da una dedica semplice ma significativa:
“Palermo rimarrà per sempre nel mio cuore. Grazie mille 💗🖤”
Parole che testimoniano il forte legame creatosi tra il classe 2002 e l’ambiente rosanero durante la sua esperienza in Sicilia.
Dopo due stagioni con la maglia del Palermo, Lund proseguirà ora la sua carriera in Inghilterra, dove vestirà la maglia del Birmingham City.