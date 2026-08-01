Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, il Consiglio dice sì: Palermo ufficialmente in corsa per Euro 2032”

Il Nuovo Barbera compie un passo decisivo verso la realizzazione e Palermo entra ufficialmente nella corsa per ospitare Euro 2032. Come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, dopo il via libera del Consiglio comunale è partita la corsa finale per completare il dossier destinato alla FIGC, rispettando la scadenza fissata dalla UEFA.

Secondo il Giornale di Sicilia, subito dopo l’approvazione della delibera il Palermo FC ha avviato l’invio della documentazione necessaria per formalizzare la candidatura della città. A settembre sarà poi la FIGC a scegliere le cinque sedi italiane da proporre alla UEFA. Palermo, evidenzia il quotidiano, si presenta con un progetto già definito, sostenuto da importanti investimenti privati e pubblici, elementi che potrebbero rappresentare un vantaggio rispetto ad altre candidature.





Il Giornale di Sicilia ricostruisce anche le ultime ore di una lunga maratona politica culminata con l’approvazione dell’atto. Dopo oltre ventiquattro ore di lavori, il Consiglio comunale ha trovato la sintesi necessaria per evitare il rischio di perdere un investimento complessivo da circa 380 milioni di euro destinato alla riqualificazione dello stadio e delle aree circostanti.

Decisivo è stato il maxi-emendamento approvato dall’Aula, che recepisce le modifiche concordate con il Palermo FC. Il nuovo testo entrerà pienamente in vigore dopo la presentazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF), che dovrà essere aggiornato e adeguato alle modifiche introdotte.

Tra le novità evidenziate dal Giornale di Sicilia figurano la disciplina dei futuri finanziamenti pubblici, che saranno destinati a coprire eventuali maggiori costi dell’intervento, e una diversa regolamentazione delle responsabilità sulla manutenzione delle aree limitrofe allo stadio, oltre a modifiche relative alle penali e agli obblighi previsti nella convenzione.

Con l’approvazione della delibera, Palermo ha così completato il primo, fondamentale passaggio verso il nuovo impianto e mantiene vive le proprie ambizioni di diventare una delle città ospitanti di Euro 2032.