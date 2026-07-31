Nuovo Barbera, Zacco: «Abbiamo lavorato fino all’ultimo per non far perdere a Palermo questa opportunità»

Il consigliere comunale e presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco, ha commentato l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, raccontando le ore decisive che hanno preceduto il voto del Consiglio comunale.

«Con grande sacrificio e senso di responsabilità, abbiamo lavorato fino all’ultimo per trovare una soluzione che consentisse di deliberare sul progetto del nuovo stadio, nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio e delle regole che siamo chiamati a garantire».





Zacco ha evidenziato la complessità dell’iter e le difficoltà affrontate durante la lunga seduta consiliare.

«Non è stato semplice. Affrontare una delibera così complessa e importante per il futuro della città, con una scadenza così imminente, ha significato lavorare sotto una pressione fortissima».

Il presidente della VI Commissione ha poi descritto il clima che si è respirato durante il confronto politico.

«Sono state ore di confronto serrato, di grande tensione e preoccupazione, al punto che in alcuni momenti si è arrivati quasi allo scontro fisico. Non è certamente questo il modo in cui dovrebbe svolgersi il confronto istituzionale, ma rende bene l’idea del clima e dell’enorme responsabilità che tutti abbiamo sentito sulle nostre spalle».

Secondo Zacco, alla fine ha prevalso il senso delle istituzioni e la volontà condivisa di raggiungere un’intesa nell’interesse della città.

«Alla fine, ha prevalso il senso delle istituzioni e la volontà comune di trovare una soluzione nell’interesse di Palermo».

Infine, il consigliere ha rivolto un messaggio ai tifosi rosanero.

«Voglio ringraziare soprattutto la tifoseria, che ha avuto fiducia nel Consiglio comunale e ha dimostrato maturità e rispetto anche durante queste ore difficili. Ai tifosi e alla città chiediamo scusa. Abbiamo lavorato fino all’ultimo con responsabilità, cercando una soluzione e con un unico obiettivo: tutelare Palermo e non perdere una grande opportunità per il suo futuro».