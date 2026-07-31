Athletic Club Palermo, parte l’era Ferazzoli. Cottone e Perinetti: «Vogliamo confermarci protagonisti»

L’Athletic Club Palermo ha inaugurato ufficialmente la stagione 2026/27 con la presentazione del nuovo allenatore Giovanni Ferazzoli, nel corso dell’evento ospitato all’Astoria Palace. Una stagione che vedrà la formazione nerorosa impegnata nel girone I di Serie D, con l’obiettivo di dare continuità allo straordinario percorso compiuto nella passata annata.

Ad aprire la conferenza è stato il vicepresidente Antonio Cottone, che ha sottolineato come la presentazione del tecnico rappresenti il vero punto di partenza del nuovo progetto.





«Questo è l’inizio ufficiale del percorso della stagione 2026-27. Si parte sempre dalla scelta del regista, di colui che dovrà guidare il gruppo e dare le indicazioni ai ragazzi».

Cottone ha poi evidenziato il lavoro svolto dalla dirigenza nella costruzione della squadra, ribadendo la piena fiducia nei confronti dell’area tecnica.

«È stato mantenuto il telaio della squadra, sempre in piena sintonia con Gian Piero Clemente e con il nuovo allenatore. Come sempre c’è pienissima fiducia nell’operato dei direttori, nelle scelte fatte e in tutto il lavoro della società».

Il vicepresidente ha ricordato con soddisfazione il cammino della scorsa stagione.

«Per noi è stato un campionato meraviglioso. Abbiamo vissuto nove, dieci mesi intensissimi e con il piacere di vedere giocare l’Athletic Club Palermo. Speriamo di ripeterci e, se possibile, fare anche qualcosa in più».

Perinetti: «L’anno scorso abbiamo sorpreso tutti»

Il direttore generale Giorgio Perinetti ha aperto il proprio intervento con un pensiero rivolto alle vittime della tragedia di Messina e al ricordo di Franco Bonis, figura storica del calcio italiano.

«Un pensiero alle vittime di Messina e alla scomparsa di una grandissima persona e di un grandissimo calciatore come Franco Bonis. La vita però deve andare avanti e noi dobbiamo continuare il nostro lavoro».

Entrando poi nel merito della stagione appena conclusa, Perinetti ha ricordato come l’Athletic abbia superato le aspettative iniziali.

«L’anno scorso siamo partiti con grande entusiasmo, quello di una società alla prima esperienza in Serie D. Abbiamo affrontato un campionato che non conoscevamo, contro realtà importanti, ma siamo riusciti a costruire un gruppo sempre più unito e competitivo».

Il direttore generale ha ricordato anche il momento decisivo della stagione.

«A un certo punto ci siamo ritrovati in alto alla classifica. La partita di Caltanissetta contro la Nissa ha rappresentato una svolta negativa: l’abbiamo preparata e interpretata male, poi abbiamo perso un po’ di sicurezza. Nonostante questo, la stagione resta assolutamente positiva».

La scelta di cambiare allenatore

Perinetti ha spiegato anche le motivazioni che hanno portato alla separazione con Michele Ferraro, sottolineando come la decisione sia maturata in piena serenità.

«Con Gian Piero Clemente abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso. Abbiamo parlato con Ferraro e insieme abbiamo capito che non era semplice proseguire il percorso. È stata una scelta condivisa, senza alcun contrasto, ma semplicemente la conclusione naturale di un ciclo».

Il dirigente ha poi ricordato che nel frattempo Gian Piero Clemente ha ottenuto ufficialmente l’abilitazione come direttore sportivo dopo aver superato gli esami a Coverciano.

Obiettivo continuità nel girone I

L’Athletic Club Palermo ripartirà dunque con Giovanni Ferazzoli in panchina e con la volontà di confermarsi tra le protagoniste del girone I di Serie D.

La società punta a dare continuità al progetto tecnico sviluppato negli ultimi anni, mantenendo una base importante della rosa e inserendo elementi funzionali alle idee del nuovo allenatore, con l’obiettivo di consolidare quanto di buono costruito nella passata stagione e continuare il percorso di crescita del club.