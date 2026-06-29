L’Athletic Palermo punta sulla continuità. Clemente: «Cerchiamo giovani di valore, ma ci saranno anche elementi esperti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 29, 2026
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L’Athletic Club Palermo riparte dalle proprie certezze dopo il brillante quarto posto conquistato nella stagione d’esordio in Serie D. Come racconta il Giornale di Sicilia, la società ha deciso di proseguire nel segno della continuità, confermando l’ossatura della squadra e affidando la panchina a Giuseppe Ferazzoli per dare ulteriore slancio al progetto.

Nel corso dell’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Giampiero Clemente ha spiegato quale sarà la linea guida del club in vista della prossima stagione: «Ripartiamo da una base solida che ci ha dato tante certezze. Cercheremo di confermare buona parte della rosa, senza smantellare quanto di buono è stato costruito. Naturalmente la squadra andrà puntellata, ma il nostro futuro passa dalla continuità».


Come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia, anche la scelta di affidare la panchina a Giuseppe Ferazzoli nasce dalla volontà di proseguire il percorso intrapreso negli ultimi mesi. Lo stesso Giampiero Clemente, intervistato dal Giornale di Sicilia, ha spiegato così la decisione della società: «Una volta deciso di cambiare allenatore, ci è sembrato il profilo più adatto alla nostra idea di calcio. È una persona che ha sempre creato ottimi rapporti con i gruppi che ha allenato e possiede un’esperienza importante per affrontare un campionato che riteniamo ancora più difficile rispetto allo scorso anno».

Il possibile passaggio al 3-5-2 influenzerà inevitabilmente anche le strategie di mercato, ma il direttore sportivo invita a guardare oltre i semplici numeri. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Clemente ha precisato: «I moduli sono relativi. Credo che Ferazzoli abbia soprattutto la capacità di mettere ogni giocatore nelle condizioni migliori per rendere e non sia un integralista di un solo sistema di gioco».

Tra gli obiettivi principali c’è anche quello di ampliare la rosa dopo i tanti infortuni che hanno condizionato il finale della scorsa stagione. A tal proposito, Giampiero Clemente ha dichiarato al Giornale di Sicilia: «Abbiamo perso contemporaneamente diversi under oltre ad elementi come Zalazar e Bongiovanni e questo ci ha penalizzato. Cercheremo di costruire una squadra ancora più competitiva».

Grande attenzione sarà riservata anche ai giovani, soprattutto dopo l’introduzione della regola che impone la presenza obbligatoria in campo di un classe 2008. Sul tema, il direttore sportivo ha spiegato: «Con la nuova regola stiamo lavorando per mettere a disposizione del tecnico giovani di valore. È sempre stata la filosofia del club e continuerà a esserlo, affiancando naturalmente anche calciatori più esperti».

Infine, il Giornale di Sicilia riporta anche il pensiero di Clemente sul rendimento difensivo della squadra e sulla costruzione della futura rosa: «Il nostro modo di giocare ci ha portato a segnare tanto. Probabilmente, subendo meno, avremmo creato anche meno occasioni. Ogni allenatore ha la propria idea e noi ci siamo affidati totalmente a Ferazzoli». E ancora: «Abbiamo già nello spogliatoio giocatori di personalità come Mazzotta, Crivello, Lores Varela, Grillo e Bonfiglio. Valuteremo ogni profilo in base a ciò che potrà dare alla squadra, indipendentemente dall’età o dal curriculum».

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