Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato riparte dalle cessioni: Brunori il nodo più delicato, occhi su Le Douaron e Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo monza 0-3 (85) brunori

Il mercato del Palermo potrebbe tornare ad animarsi subito dopo Ferragosto, ma la strategia della società non cambia: prima le cessioni e soltanto successivamente eventuali nuovi acquisti. Una linea dettata sia dalla necessità di alleggerire il monte ingaggi sia da quella di liberare spazio nella lista over, attualmente completa.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Osti continua dunque a concentrarsi sulle operazioni in uscita. In attesa dell’ufficialità del trasferimento di Diakité allo Zulte Waregem, restano da trovare nuove sistemazioni soprattutto per Brunori, Blin e Buttaro, tutti considerati fuori dal progetto tecnico.


Brunori resta il nodo più complicato

La situazione maggiormente delicata riguarda Brunori. L’ex capitano continua ad avere estimatori, ma trasformare gli interessamenti in un’operazione capace di soddisfare contemporaneamente il Palermo e il giocatore non appare semplice.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro della dirigenza proseguirà quindi con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore, mentre rimangono sul tavolo anche le posizioni di Blin e Buttaro.

L’uscita di Diakité, invece, è ormai vicina alla definizione: il difensore è destinato allo Zulte Waregem, operazione che rappresenterebbe un primo passo nel lavoro di sfoltimento dell’organico.

Le Douaron e Gyasi possono cambiare il mercato

Il discorso potrebbe però non fermarsi ai calciatori già fuori dal progetto. Una volta completate le principali cessioni, infatti, il Palermo sarà pronto a valutare anche eventuali proposte per elementi che attualmente fanno parte del gruppo di Inzaghi.

In particolare, evidenzia il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, saranno da monitorare le situazioni di Le Douaron e Gyasi. Una possibile partenza di uno dei due potrebbe infatti modificare le strategie del club nel reparto avanzato e riaprire concretamente il mercato in entrata.

Osti, dunque, non ha fretta. Il Palermo dispone già di un organico competitivo e intende muoversi soltanto alle condizioni ritenute convenienti. Prima bisognerà liberare posti e risorse, poi si valuteranno le opportunità offerte dalle ultime settimane di mercato.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sarà soprattutto l’evoluzione delle uscite a determinare le prossime mosse rosanero. Brunori, Blin e Buttaro rappresentano le priorità, mentre Le Douaron e Gyasi potrebbero diventare le chiavi per un eventuale nuovo intervento in attacco.

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