Virtus Entella, accordo trovato con il Potenza per Lucas Felippe

La Virtus Entella è molto vicina a mettere a segno un nuovo acquisto. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la trattativa tra i biancocelesti ed il Potenza per Lucas Felippe si è conclusa positivamente.

Il centrocampista, classe 2000, firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà al club ligure. La formula del passaggio sarà quella del prestito con obbligo di riscatto, con il calciatore che adesso è pronto ad una nuova avventura nel campionato di Serie B. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.



