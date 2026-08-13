Cesena, accelerata decisiva per Merola del Pescara

Affare lampo in dirittura d’arrivo per il Cesena. Il club bianconero ha intensificato i contatti con il Pescara per l’acquisto di Davide Merola, con la trattativa che sembra ormai avviata verso la fumata bianca.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Cesena sarebbe infatti vicino all’intesa definitiva con il Pescara per il trasferimento del esterno classe 2000, destinato così a fare ritorno in Serie BKT.





Le parti stanno lavorando sugli ultimi dettagli dell’operazione, ma la sensazione è che l’accordo possa essere raggiunto a stretto giro di posta. L’esterno è pronto a mettersi a disposizione della squadra allenata da Alessandro Diamanti, che si prepara dunque ad accogliere un nuovo rinforzo sulle corsie.