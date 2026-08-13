Cesena, fatta per Luca D’Andrea dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Il Cesena piazza un colpo in entrata. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, è fatta per Luca D’Andrea, che si trasferirà in bianconero dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore è atteso domattina per le visite mediche, prima della firma sui contratti che renderà ufficiale l’operazione. Un rinforzo importante per il Cesena, che si assicura così le prestazioni del giovane talento del Sassuolo.


Schira sottolinea dunque come l’affare sia ormai definito: mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale

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