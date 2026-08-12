Hellas Verona, fatta per Le Borgne dal Como

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Verona ha raggiunto l’accordo con il Como per Andrea Le Borgne. Il centrocampista francese classe 2006 si trasferirà in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nell’operazione è prevista anche la possibilità di controriscatto in favore del Como, che manterrà così un’opzione sul giovane mediano. Le Borgne è reduce dall’esperienza in prestito all’Avellino, dove nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 11 presenze in Serie B. L’affare è ormai definito e il classe 2006 si prepara a iniziare la sua nuova avventura con il Verona.



