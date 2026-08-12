Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa su Petagna, Catanzaro piazza il doppio colpo Dorval-Mosti”

Il Pisa continua la ricerca di un attaccante e guarda con decisione ad Andrea Petagna. Il centravanti del Monza sarebbe al centro di una trattativa già ben avviata e, in caso di trasferimento in nerazzurro, ritroverebbe Paolo Bianco.

Come riferisce Tuttosport, quella dell’attaccante resta una delle principali necessità del Pisa in questa fase di mercato. La candidatura di Petagna prende dunque quota mentre le società di Serie B intensificano le operazioni in vista dell’inizio della stagione.





Catanzaro, arrivano Dorval e Mosti

Dopo diverse partenze importanti, il Catanzaro passa all’offensiva sul fronte delle entrate. È stato definito da tempo l’arrivo di Mehdi Dorval dal Bari. L’esterno sinistro franco-algerino ritroverà il ds Polito, dirigente che lo aveva scoperto quando militava ancora tra i dilettanti pugliesi.

Il secondo colpo è Nicola Mosti, trequartista in uscita dalla Juve Stabia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Catanzaro è riuscito a superare la concorrenza della Sampdoria, che sembrava inizialmente in vantaggio.

I calabresi stanno inoltre valutando Lorenzo Coccia, terzino sinistro dell’Arezzo.

Juve Stabia, Kumi e Artioli. Piacciono Girma e Darboe

Molto attiva anche la Juve Stabia, che ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Sassuolo di Justin Kumi. A centrocampo è inoltre in arrivo Federico Artioli dal Mantova.

Il mercato dei campani potrebbe però riservare ulteriori novità. La Juve Stabia ha infatti messo nel mirino Natan Girma, trequartista attualmente fuori rosa alla Reggiana.

Come sottolinea Tuttosport, piace anche Ebrima Darboe, centrocampista cresciuto nella Roma e in uscita dal Bari. Nello stesso reparto viene seguito anche Nermin Karic dell’Entella, giocatore finito pure nei radar del Catanzaro.

Cremonese su Elia, ma c’è il Lecce

La Cremonese prova invece a inserirsi nella corsa per Salvatore Elia, esterno dell’Empoli che potrebbe cambiare squadra in questa sessione di mercato.

La concorrenza è però importante: secondo Tuttosport, il Lecce sarebbe al momento in vantaggio nella corsa al giocatore.

Per l’Ascoli è invece già arrivato in ritiro Federico Gattoni, difensore italo-argentino cresciuto nel San Lorenzo e con esperienze anche tra Anderlecht, Siviglia e River Plate.

Il Vicenza ha invece vinto la corsa per Massimo Zilli, rientrato al Cosenza dopo l’esperienza in prestito al Frosinone. I veneti hanno superato la concorrenza di Empoli e Mantova.

L’Entella ha praticamente definito con il Potenza l’arrivo di Lucas Felippe, centrocampista brasiliano-spagnolo seguito anche da Ascoli e Catanzaro.

Verona, occhi su Segre e Ceccaroni

Il Verona continua a guardare in casa Palermo. Dopo l’interesse per Jacopo Segre, il club scaligero avrebbe inserito tra i propri obiettivi anche Pietro Ceccaroni.

Situazione da seguire anche per Silvio Merkaj del Südtirol. L’attaccante è richiesto da Padova, Vicenza e Modena, ma il club altoatesino non sarebbe interessato a contropartite tecniche e chiede circa un milione di euro per la cessione.

L’Avellino, intanto, continua a lavorare per Liam Chipperfield del Sion. Il trequartista svizzero ha già accumulato 99 presenze tra i professionisti. È invece ufficiale l’arrivo dal Venezia di Michael Venturi, in prestito con diritto di riscatto.

Mantova, si avvicina Vlahovic

Il Mantova guarda all’Atalanta U23 per rinforzare il reparto offensivo. Il nome caldo è quello di Vanja Vlahovic, che potrebbe arrivare attraverso un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Come riporta ancora Tuttosport, il mercato di Serie B resta quindi particolarmente movimentato, con diverse società impegnate a completare gli ultimi tasselli degli organici.

Sampdoria, festa per gli 80 anni

Giornata speciale anche per la Sampdoria, che celebra gli 80 anni dalla propria nascita. Al Porto Antico è previsto uno spettacolo con 450 droni, mentre anche la squadra parteciperà alle celebrazioni dopo l’allenamento a Bogliasco.

I tifosi blucerchiati hanno intanto superato quota 18 mila abbonamenti, con l’obiettivo di avvicinare e possibilmente superare gli oltre 20 mila della scorsa stagione.

Resta invece da definire la sede della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese: l’indisponibilità del campo di Bergamo ha complicato l’organizzazione, mentre la Prefettura di Genova non avrebbe dato il via libera all’ipotesi Chiavari per i rapporti non positivi tra le due tifoserie.