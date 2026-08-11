Ex rosa, UFFICIALE: De Rose riparte dalla Soccer Montalto

Dopo la scorsa stagione con il Catania e l’addio al club etneo, inizia una nuova avventura per l’ex centrocampista del Palermo, Francesco De Rose. Attraverso un comunicato sui propri canali, la Soccer Montalto ha ufficializzato l’acquisto del classe 87′, che ripartirà dunque dal campionato di Prom0zione.

Questa la nota del club:

Soccer Montalto

“Francesco De Rose riparte dalla Promozione: il centrocampista classe 1987 è un nuovo giocatore rossoblù. Laporta vicino casa il calciatore cosentino dopo 625 presenze complessive in carriera, molte maturate tra Serie B e Serie C. De Rose ha indossato le maglie di Cosenza, Reggina, Lecce, Barletta, Matera, Casertana, Südtirol, Palermo, Cesena e Catania.Un percorso importante che ora prosegue in Promozione. Il club punta sull’esperienza, sulla personalità e sul carisma del centrocampista, sottolineandone anche il legame con i colori rossoblù”