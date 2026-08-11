L’ex Palermo De Rose riparte dalla Promozione Calabrese: approda alla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

Una nuova sfida, lontana dai grandi palcoscenici del calcio professionistico, ma con la stessa voglia di mettersi in gioco. Francesco «Ciccio» De Rose riparte dalla Promozione calabrese e lo farà con la maglia della Soccer Montalto.

Il centrocampista cosentino, classe 1987, rappresenta uno dei colpi più importanti della formazione calabrese in vista della nuova stagione. Una scelta che ha anche il sapore di un ritorno alle origini per un giocatore che ha costruito una lunga e prestigiosa carriera tra Serie B e Serie C.


Nel corso della sua carriera De Rose ha indossato le maglie di diversi club importanti, tra cui Cosenza, Reggina, Lecce, Barletta, Matera, Casertana, Südtirol, Palermo, Cesena e Catania. Oltre 600 presenze complessive per il centrocampista, diventato negli anni un punto di riferimento per personalità, esperienza e leadership.

De Rose, il ricordo del Palermo

Tra le tappe più significative della sua carriera c’è anche quella in rosanero. De Rose ha vestito la maglia del Palermo mettendo in campo le sue caratteristiche di combattente e leader, diventando una figura importante all’interno dello spogliatoio.

Adesso, dopo una lunga esperienza sui campi professionistici, il centrocampista ha scelto di tornare nella sua Calabria. La Soccer Montalto potrà contare su un giocatore capace di portare esperienza e qualità, oltre a una conoscenza del calcio maturata in quasi due decenni di carriera.

Per De Rose si apre così un nuovo capitolo, in una categoria diversa da quelle frequentate per gran parte della sua carriera, ma con una motivazione speciale: giocare ancora nella propria terra e mettere la propria esperienza al servizio di una nuova squadra.

Dal calcio professionistico alla Promozione, dunque, senza rinunciare alla passione per il pallone. «Ciccio» De Rose è pronto a ripartire dalla Soccer Montalto.

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