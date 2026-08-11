Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Apprensione in casa Palermo durante l’amichevole contro la Juventus. Al 75’ Jesse Joronen ha accusato un problema al ginocchio ed è stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario rosanero.

Il portiere finlandese è stato costretto a lasciare il campo zoppicando, con Fortin che ha preso il suo posto tra i pali. Da valutare l’entità del problema e capire se si tratti soltanto di una botta. Saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire le condizioni di Joronen.


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