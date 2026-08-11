Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali dell’amichevole di Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Tutto pronto a Perth per l’amichevole tra Juventus e Palermo, in programma alle 12:00 italiane. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, scendono in campo con Perin tra i pali e una formazione che vede Gatti, Koopmeiners, McKennie e Yıldız tra i protagonisti. In attacco spazio a Kolo Muani e Conceição.

Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con Joronen in porta e una formazione composta, tra gli altri, da Segre, Ranocchia, Augello, Pohjanpalo e Johnsen.


JUVENTUS: Perin, Çelik, Gatti, Conceição, Koopmeiners, Kolo Muani, Yıldız, Douglas Luiz, Alajbegovic, McKennie, Cabal. Panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Nava, Locatelli, Kelly, Zhegrova, Boga, Milik, Miretti, Rugani, Cambiaso, Melo, David, Seedorf Owusu, Gil Puche, Oke Oboavwoduo, Licina, Durmisi.

PALERMO: Joronen, Augello, Segre, Ranocchia, Gyasi, Johnsen, Pohjanpalo, Hernani, Ceccaroni, Cassandro, Magnani. Panchina: Nespola, Fortin, Palumbo, Gomes, Strefezza, Vavassori, Bani, Le Douaron, Estévez, Pierozzi, Peda, Bozzolan, Balsamo, Squillacioti, Barba.

 

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