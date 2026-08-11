Gazzetta dello Sport: “Juventus, ultimo test contro il Palermo: Perin titolare, Douglas Luiz in regia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Ultimo appuntamento dall’altra parte del mondo per la Juventus. La formazione di Luciano Spalletti chiude oggi la tournée tra Asia e Australia con l’amichevole di Perth contro il Palermo di Filippo Inzaghi, prima di fare rientro a Torino.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il confronto con i rosanero rappresenterà l’ultimo test internazionale della preparazione bianconera. Di fronte ci sarà un Palermo ambizioso, costruito per provare a recitare un ruolo da protagonista in Serie B e reduce dal successo per 2-0 contro il Melbourne City.


Bremer out, Perin dal primo minuto

Spalletti dovrà fare a meno di Bremer, fermato da un fastidio al ginocchio che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non desta particolare preoccupazione.

La principale novità riguarderà però la porta. Perin partirà titolare al posto di Di Gregorio, una scelta che Spalletti ha spiegato essere già stata programmata: «Era una staffetta già prevista…».

Una decisione che inevitabilmente assume maggiore rilevanza alla luce delle riflessioni della Juventus sul ruolo del portiere in vista della nuova stagione.

Douglas Luiz ancora in regia

A centrocampo Spalletti continuerà invece ad affidarsi a Douglas Luiz, chiamato nuovamente a gestire la regia della squadra. Il tecnico vuole sfruttare l’ultimo appuntamento australiano per ottenere ulteriori indicazioni prima del ritorno in Italia.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, terminata l’amichevole contro il Palermo la Juventus farà immediatamente ritorno a Torino. Il prossimo appuntamento è già fissato: martedì è prevista la tradizionale sfida in famiglia contro la Juventus Next Gen.

Per il Palermo, invece, sarà un test di grande prestigio e soprattutto un esame di livello superiore per verificare la crescita della squadra di Inzaghi a pochi giorni dall’inizio degli impegni ufficiali.

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