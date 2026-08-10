Spalletti presenta Palermo-Juventus: «Sarà una partita difficile. Affrontiamo un club storico del nostro calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
nmetzuc8lwrelz1so0mg

Alla vigilia dell’amichevoli di Perth contro il Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, che ha presentato l’incontro spendendo parole di stima nei confronti dei rosanero e di mister Inzaghi.

«Il Palermo è una squadra di Serie B, ma ha tanti giocatori che conoscono bene la Serie A e un allenatore molto motivato – ha dichiarato Spalletti -. Inzaghi diventerà sicuramente un allenatore top: è stato un campione da calciatore e lo conosco bene anche come persona».


E su Inzaghi, l’allenatore bianconero ha aggiunto: «È molto umile, sa utilizzare quelle caratteristiche di chi lotta e cerca di portare a casa il massimo possibile. Allena un club storico del nostro calcio, in una città fantastica per passione e amore nei confronti della propria squadra, e ha calciatori che hanno giocato in Serie A e conoscono benissimo il loro mestiere».

Infine, Spalletti analizza quello che sarà l’incontro: «Sarà una partita difficile, in una bellissima cornice di pubblico. Abbiamo visto già oggi tantissimi nostri tifosi qui e li ringraziamo per la passione che ci trasmettono ogni giorno; anche il Palermo avrà un grande seguito, quindi ci sarà tanta partecipazione e speriamo di mettere a disposizione di tutti un calcio bello da vedere».

Altre notizie

Tavola-disegno-3

Padova, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Scaglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (55) Dorval gyasi

Catanzaro, Dorval sempre più vicino: tutto legato all’uscita di Favasuli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Torino FC Training Session

Catanzaro, attenzione al Modena: sfida per Wisdom Acquah

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Screenshot 2026-08-10 174323

Cremonese, UFFICIALE: Filippo Tosi in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
69ad59708582f.r_d.666-530-5761

Juventus, Boga: «Siamo concentrati sulla partita contro il Palermo, vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (155) augello pittarello

Catanzaro, duello Pisa-Cremonese per Pittarello

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
licensed-image-800x534

Avellino, è fatta per Michael Venturi dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
34b8cedc-5bcd-4f34-94b0-a560fe4ccbe4

Bani alla vigilia della Juventus: «Orgoglio e responsabilità, Palermo vuole crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
0be26477-b455-426f-84bf-c0d18bd1518b (1)

Palermo, Inzaghi alla vigilia della Juventus: «Vogliamo fare bella figura. Strefezza? Nessuna fretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Immagine

Avellino, blitz per Venturi: accordo vicino con il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Palermo, Gardini: «La conferma di Inzaghi è fondamentale. I tifosi? Dobbiamo meritarli giorno per giorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Nuovo Barbera, Gardini accelera: «L’obiettivo è quello di posare la prima pietra nel 2027»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026

Ultimissime

Tavola-disegno-3

Padova, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Scaglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (55) Dorval gyasi

Catanzaro, Dorval sempre più vicino: tutto legato all’uscita di Favasuli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Torino FC Training Session

Catanzaro, attenzione al Modena: sfida per Wisdom Acquah

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
Screenshot 2026-08-10 174323

Cremonese, UFFICIALE: Filippo Tosi in prestito al Monopoli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
nmetzuc8lwrelz1so0mg

Spalletti presenta Palermo-Juventus: «Sarà una partita difficile. Affrontiamo un club storico del nostro calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026