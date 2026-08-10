Spalletti presenta Palermo-Juventus: «Sarà una partita difficile. Affrontiamo un club storico del nostro calcio»

Alla vigilia dell’amichevoli di Perth contro il Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, che ha presentato l’incontro spendendo parole di stima nei confronti dei rosanero e di mister Inzaghi.

«Il Palermo è una squadra di Serie B, ma ha tanti giocatori che conoscono bene la Serie A e un allenatore molto motivato – ha dichiarato Spalletti -. Inzaghi diventerà sicuramente un allenatore top: è stato un campione da calciatore e lo conosco bene anche come persona».





E su Inzaghi, l’allenatore bianconero ha aggiunto: «È molto umile, sa utilizzare quelle caratteristiche di chi lotta e cerca di portare a casa il massimo possibile. Allena un club storico del nostro calcio, in una città fantastica per passione e amore nei confronti della propria squadra, e ha calciatori che hanno giocato in Serie A e conoscono benissimo il loro mestiere».

Infine, Spalletti analizza quello che sarà l’incontro: «Sarà una partita difficile, in una bellissima cornice di pubblico. Abbiamo visto già oggi tantissimi nostri tifosi qui e li ringraziamo per la passione che ci trasmettono ogni giorno; anche il Palermo avrà un grande seguito, quindi ci sarà tanta partecipazione e speriamo di mettere a disposizione di tutti un calcio bello da vedere».