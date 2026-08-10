Athletic Club Palermo, esordio in campionato contro il Siracusa: il calendario completo
La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il calendario della Serie D 2026/2027. L’Athletic Club Palermo, inserito nel Girone I, è pronto a conoscere il proprio percorso nella nuova stagione.
L’esordio per la formazione nerorosa, guidata da mister Ferazzoli, è fissato per domenica 6 settembre, quando i palermitani saranno impegnati in trasferta sul campo del Siracusa, formazione retrocessa dalla Lega Pro.
Una settimana più tardi, domenica 13 settembre, arriverà invece il debutto casalingo. L’Athletic Club Palermo ospiterà infatti l’Enna, per la prima gara davanti al proprio pubblico. Il campionato si concluderà domenica 2 maggio 2027, con i nerorosa che chiuderanno la regular season in trasferta contro il Castrumfavara
Questo il calendario completo dei nerorosa:
Giornata 1
Siracusa – Athletic Palermo (andata: 6 settembre 2026; ritorno: 6 gennaio 2027)
Giornata 2
Athletic Palermo – Enna (andata: 13 settembre 2026; ritorno: 10 gennaio 2027)
Giornata 3
Athletic Palermo – Digiesse Praiatortora (andata: 16 settembre 2026; ritorno: 17 gennaio 2027)
Giornata 4
Vibonese – Athletic Palermo (andata: 20 settembre 2026; ritorno: 24 gennaio 2027)
Giornata 5
Athletic Palermo – Milazzo (andata: 27 settembre 2026; ritorno: 31 gennaio 2027)
Giornata 6
Gela – Athletic Palermo (andata: 4 ottobre 2026; ritorno: 7 febbraio 2027)
Giornata 7
Athletic Palermo – Licata (andata: 11 ottobre 2026; ritorno: 14 febbraio 2027)
Giornata 8
Modica – Athletic Palermo (andata: 18 ottobre 2026; ritorno: 21 febbraio 2027)
Giornata 9
Athletic Palermo – Avola (andata: 25 ottobre 2026; ritorno: 28 febbraio 2027)
Giornata 10
Vigor Lamezia – Athletic Palermo (andata: 1 novembre 2026; ritorno: 14 marzo 2027)
Giornata 11
Athletic Palermo – Nuova Igea Virtus (andata: 8 novembre 2026; ritorno: 21 marzo 2027)
Giornata 12
Trapani – Athletic Palermo (andata: 15 novembre 2026; ritorno: 25 marzo 2027)
Giornata 13
Athletic Palermo – Reggina (andata: 22 novembre 2026; ritorno: 4 aprile 2027)
Giornata 14
Nissa – Athletic Palermo (andata: 29 novembre 2026; ritorno: 11 aprile 2027)
Giornata 15
Athletic Palermo – Ragusa (andata: 6 dicembre 2026; ritorno: 18 aprile 2027)
Giornata 16
Sambiase – Athletic Palermo (andata: 13 dicembre 2026; ritorno: 25 aprile 2027)
Giornata 17
Athletic Palermo – Castrumfavara (andata: 20 dicembre 2026; ritorno: 2 maggio 2027