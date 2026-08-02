Trofeo Mike Morra, l’Arandina supera 2-1 l’Athletic Club Palermo nella gara inaugurale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
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Si è conclusa la prima gara del Trofeo Mike Morra con la vittoria dell’Arandina CF sull’Athletic Club Palermo per 2-1. La formazione spagnola ha trovato il vantaggio con Abdul Washington, prima di raddoppiare grazie alla rete di Gonzalez. L’Athletic Club Palermo ha provato a riaprire la sfida riuscendo ad accorciare le distanze con Rampulla, ma il risultato non è più cambiato. Una partita combattuta e ricca di emozioni che ha dato il via al triangolare, inaugurando una serata all’insegna del calcio e dello spettacolo. Il Trofeo Mike Morra prosegue ora con le prossime sfide in programma.

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