Palermo, Inzaghi: «Ripartiamo da zero con basi solide»

Il Palermo si prepara a dare il via alla nuova stagione con entusiasmo e consapevolezza. Intervistato dalla TGR Sicilia, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha tracciato la rotta per il campionato, invitando l’ambiente a lasciarsi alle spalle i 72 punti conquistati nella scorsa stagione.

«Bisogna ripartire da zero, ma con basi solide. Siamo più forti», ha dichiarato il tecnico, sottolineando come il gruppo abbia lavorato nel modo giusto durante la preparazione. Inzaghi si aspetta un campionato di Serie B particolarmente competitivo, con le squadre retrocesse dalla Serie A destinate a recitare un ruolo importante.





Prima dell’esordio ufficiale, il Palermo volerà in Australia per una tournée che prevede due amichevoli contro Melbourne City e Juventus. Un appuntamento speciale anche per l’abbraccio della numerosa comunità siciliana presente nel Paese. «Sarà una bella esperienza e un motivo di orgoglio», ha spiegato Inzaghi.

Infine, il tecnico ha invitato la squadra ad affrontare la stagione senza eccessive pressioni: «Sappiamo di essere forti e di dover essere protagonisti. La società e il pubblico meritano il massimo». Dopo la tournée, i rosanero si concentreranno sugli impegni di Coppa Italia e sull’inizio del campionato.