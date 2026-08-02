Repubblica: “Palermo, si vola in Australia”

Archiviato il ritiro di Santa Cristina Val Gardena, il Palermo è pronto a vivere una delle esperienze più significative della propria estate. Come racconta la Repubblica Palermo, la squadra di Filippo Inzaghi partirà domani alla volta dell’Australia per inaugurare il progetto “Palermo Goes to Australia”, iniziativa pensata per rafforzare il legame tra il club rosanero e le numerose comunità siciliane presenti oltreoceano.

Secondo la Repubblica Palermo, la tournée rappresenta molto più di una semplice fase della preparazione estiva: il viaggio ha infatti un forte valore strategico e identitario, con il Palermo che punta ad avvicinare migliaia di tifosi siciliani residenti in Australia e a consolidare la propria presenza internazionale.





Sul campo, il primo appuntamento è fissato per il 7 agosto al Sam Kerr Centre, dove i rosanero affronteranno il Melbourne City nel cosiddetto “derby di famiglia” tra due società appartenenti al City Football Group. In palio ci sarà l’Anglo-Palermitan Trophy, trofeo simbolico che accompagnerà la sfida tra i due club.

Il momento più atteso della tournée arriverà però l’11 agosto, quando all’HBF Stadium di Perth il Palermo sfiderà la Juventus nell’ambito della manifestazione internazionale “Calcio Italiano”, evento che vedrà protagoniste anche Milan e Inter. Come sottolinea ancora la Repubblica Palermo, entrambe le gare saranno disputate a Perth e rappresenteranno test di alto livello in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

La trasferta australiana non sarà però soltanto calcio. Da mercoledì fino al 10 agosto, l’area di Gage Roads, a Fremantle, ospiterà “Casa Sicilia”, il quartier generale del Palermo durante la permanenza in Australia e punto d’incontro per la comunità siciliana locale.

Sempre a Fremantle, domenica prossima, il Fremantle Oval farà da cornice alla tradizionale Festa Siciliana, manifestazione gratuita che consentirà ai tifosi di incontrare la squadra e alcune leggende del passato rosanero, prima del rientro in Italia per completare la preparazione precampionato.

La tournée australiana rappresenterà quindi un’importante occasione sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo dell’identità e della promozione internazionale del marchio Palermo.