Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni offensivi”

Il Palermo è ormai alle battute finali del proprio mercato estivo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero ha già costruito gran parte della rosa e adesso è concentrata sugli ultimi innesti necessari per consegnare a Filippo Inzaghi un organico completo in vista dell’inizio del campionato.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attenzione del club è rivolta quasi esclusivamente al reparto offensivo. L’obiettivo è aggiungere qualità, imprevedibilità e alternative davanti, con la priorità rappresentata dall’arrivo di almeno un esterno offensivo. Non è però escluso che gli innesti possano essere due, qualora il mercato dovesse offrire occasioni interessanti, soprattutto per un giovane. Molto dipenderà anche dalle eventuali uscite, ma la volontà della società resta quella di aumentare il livello tecnico della rosa.





Il Giornale di Sicilia evidenzia come il profilo ritenuto prioritario sia quello di un esterno destinato a ricoprire un ruolo da titolare. In questo momento, tuttavia, la pista più concreta porta all’estero. Il mercato italiano offre infatti poche soluzioni con le caratteristiche richieste dallo staff tecnico: servono giocatori capaci di incidere nell’ultimo terzo di campo, saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Per questo motivo il Palermo continua a monitorare diversi campionati stranieri, convinto che la soluzione ideale possa arrivare proprio oltre i confini italiani.

Tra i nomi che restano sul tavolo c’è ancora quello di Issiaka Kamate, ma, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento non esistono le condizioni per chiudere l’operazione. Sul giovane dell’Inter Under 23 resta vivo anche l’interesse di club stranieri e il suo futuro rimane incerto. Il Palermo segue l’evolversi della situazione senza però vincolare a questa trattativa le proprie strategie di mercato.

Un altro tema centrale riguarda il ruolo di vice Pohjanpalo. L’eventuale arrivo di un nuovo centravanti è strettamente collegato al futuro di Jérémy Le Douaron. L’attaccante francese continua ad avere estimatori e il Troyes mantiene vivo il proprio interesse, anche se finora non è arrivata l’accelerazione decisiva. Qualora dovesse concretizzarsi una sua cessione, il Palermo tornerebbe sul mercato per individuare un centravanti con caratteristiche complementari a quelle del bomber finlandese. In caso contrario, la permanenza di Le Douaron potrebbe spingere il club a non intervenire ulteriormente in quel ruolo.

Parallelamente, prosegue anche il lavoro sulle uscite con l’obiettivo di alleggerire la rosa e creare spazio per gli ultimi movimenti in entrata. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la linea della società è ormai definita: dopo aver costruito l’ossatura della squadra, le ultime settimane di mercato serviranno a rifinire l’organico con innesti mirati, soprattutto nel reparto offensivo, destinato a rappresentare uno dei fattori chiave delle ambizioni rosanero nella stagione ormai alle porte.