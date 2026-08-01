Avellino, Spadoni può partire: il Crotone si muove per l’attaccante
Il futuro di Arthur Spadoni potrebbe essere lontano da Avellino. Secondo quanto riportato da Sportchannel214.tv, il Crotone avrebbe messo nel mirino l’attaccante biancoverde, avviando i primi contatti con il club irpino per valutare la fattibilità dell’operazione.
L’idea dei rossoblù sarebbe quella di puntare sul giovane attaccante garantendogli un minutaggio importante, così da favorirne la crescita attraverso un impiego costante nel corso della stagione.
Al momento, però, l’eventuale trasferimento è legato alle mosse dell’Avellino sul mercato. Il club biancoverde sarebbe infatti disposto a lasciar partire Spadoni soltanto dopo aver completato il reparto offensivo con l’arrivo di un nuovo attaccante. Solo a quel punto la trattativa con il Crotone potrebbe entrare nel vivo.