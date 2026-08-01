Ex rosa, Marco Amelia è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
amelia

Inizia una nuova avventura in panchina per Marco Amelia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex portiere del Palermo e del Milan è pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans, una delle società più prestigiose del calcio maltese.

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, dopo la definizione degli ultimi dettagli dell’accordo. Per i tifosi rosanero si tratta di un volto che ha lasciato un ricordo importante. Amelia vestì la maglia del Palermo nella stagione 2008/2009, collezionando 34 presenze.


 

Altre notizie

Screenshot_2026-08-01-11-41-59-724_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Vavassori è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Tuttosport: “Palermo, no agli olandesi per Ranocchia. Vivo l’interesse per Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo frosinone 2-0 (133) osti

Giornale di Sicilia: “Vavassori in arrivo, poi il Palermo cerca l’ultimo tassello per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo modena 1-1 (168) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo-Le Douaron, il mercato passa dal francese: agosto sarà decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
117035b6c5

Corriere dello Sport: “Como vicino a Chalobah, il Lecce prende Geubbels. Ufficiali Bowie e Mulattieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Corriere dello Sport: “Pafundi al Catanzaro, Verdi firma col Benevento. Ufficiali Mulattieri, Rao e Viti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
Tribuzzi

Avellino, fatta per Tribuzzi al Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
DSC_8751A

Ufficiale: Viti ritorna alla Sampdoria a titolo definitivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 211210

Catanzaro, UFFICIALE: dall’Udinese arriva Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
images

Catanzaro, fatta per l’arrivo di Ruggero dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
02-BA2

Cesena, fatta per gli arrivi di Fiori e Debenedetti: in chiusura anche D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
media

Hellas Verona, UFFICIALE: dalla Polonia arriva Sezonienko

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026

Ultimissime

amelia

Ex rosa, Marco Amelia è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
Screenshot_2026-08-01-11-41-59-724_com.android.chrome-edit

Palermo, UFFICIALE: Vavassori è rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Tuttosport: “Palermo, no agli olandesi per Ranocchia. Vivo l’interesse per Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (147) pohjanpalo

Pohjanpalo: «La Serie A vale più dei miei gol. Firmerei per segnare meno e salire»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo empoli 3-2 (178) magnani

Magnani: «La famiglia mi ha cambiato. Palermo? Sappiamo perfettamente qual è l’obiettivo, ma non si conquista a luglio»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026