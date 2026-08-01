Ex rosa, Marco Amelia è il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans
Inizia una nuova avventura in panchina per Marco Amelia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex portiere del Palermo e del Milan è pronto a diventare il nuovo allenatore dell’Hamrun Spartans, una delle società più prestigiose del calcio maltese.
L’annuncio ufficiale è atteso a breve, dopo la definizione degli ultimi dettagli dell’accordo. Per i tifosi rosanero si tratta di un volto che ha lasciato un ricordo importante. Amelia vestì la maglia del Palermo nella stagione 2008/2009, collezionando 34 presenze.