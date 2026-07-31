Catanzaro, UFFICIALE: dall’Udinese arriva Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 211210

Arriva un nuovo rinforzo sulla trequarti per il Catanzaro. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo dall’Udinese di Simone Pafundi. Il trequartista, classe 2006, arriva in Calabria a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2030.

Questo il comunicato del club:


“US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio le prestazioni sportive del trequartista Simone Pafundi. Nato a Monfalcone nel 2006, Pafundi è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, completando l’intero percorso di crescita fino all’esordio in Serie A con la prima squadra. Con il club friulano ha collezionato complessivamente 19 presenze nel massimo campionato italiano.
Nel corso della sua carriera ha maturato anche un’esperienza in prestito nel Losanna, nella massima serie svizzera, collezionando 19 presenze e una rete. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Sampdoria, con cui ha realizzato un gol e fornito tre assist.
Dopo aver compiuto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili azzurre, Pafundi è attualmente nel giro della Nazionale Under 21. A soli 16 anni ha inoltre esordito con la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini, diventando il terzo più giovane debuttante nella storia degli Azzurri. Pafundi arriva nel club giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto e ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2030, valido in caso di esercizio dell’opzione”.

Altre notizie

DSC_8751A

Ufficiale: Viti ritorna alla Sampdoria a titolo definitivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
images

Catanzaro, fatta per l’arrivo di Ruggero dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
02-BA2

Cesena, fatta per gli arrivi di Fiori e Debenedetti: in chiusura anche D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
media

Hellas Verona, UFFICIALE: dalla Polonia arriva Sezonienko

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Immagine

Südtirol, parla Lovisa: «La B non è un punto d’arrivo. Ambizione e lavoro quotidiano per fare un calcio moderno»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Immagine

Verona, rinforzo in avanti: ufficiale l’arrivo di Mulattieri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Immagine

Avellino, lo Spezia irrompe su Cinquegrano: è duello per l’esterno del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (80) ranocchia

Palermo, l’AZ Alkmaar punta Ranocchia: i rosanero fanno muro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo carrarese 5-0 (131) brunori

Brunori-Cremonese, torna d’attualità la pista: possibile affondo nelle prossime settimane

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
di-marzio

Di Marzio: “I Rangers puntano Ghedjemis, il Frosinone valuta il futuro dell’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo carrarese 5-0 (8) brunori

Tuttosport: “Il Bari all’assalto di Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo modena 1-1 (148) pallone

Gazzetta dello Sport: “Benevento, arriva Verdi. Pisa ufficializza Zanon, Cesena accelera sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

EURO 2032, Lagalla firma la nota di candidatura: «Un passaggio fondamentale che segna una tappa importante per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
DSC_8751A

Ufficiale: Viti ritorna alla Sampdoria a titolo definitivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 211210

Catanzaro, UFFICIALE: dall’Udinese arriva Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
images

Catanzaro, fatta per l’arrivo di Ruggero dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
02-BA2

Cesena, fatta per gli arrivi di Fiori e Debenedetti: in chiusura anche D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026