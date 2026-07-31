Palermo ufficialmente candidata ad EURO 2032 (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Arriva una svolta storica per la città di Palermo. Attraverso i propri canali ufficiali, il club di viale del Fante ha annunciato di aver trasmesso alla FIGC la candidatura della città per ospitare UEFA EURO 2032.

Per celebrare questo momento, la società rosanero ha pubblicato sui propri canali social un video emozionale che ripercorre la storia dello stadio Renzo Barbera e ne mostra i render del futuro impianto, simbolo del progetto di riqualificazione al centro della candidatura.


“Per un secolo il Renzo Barbera ha risuonato della voce di una città, della sua gioia, del suo dolore e del suo orgoglio. Ora un nuovo capitolo è pronto ad essere scritto”, recita l’incipit del filmato, che racconta il legame tra Palermo e il suo stadio e sottolinea come per la città stia per aprirsi una nuova e importante pagina della sua storia.

Di seguito il video ufficiale:

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