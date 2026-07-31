Nuovo Barbera, Varchi: «Palermo vince, il sogno del nuovo stadio diventa realtà»

La deputata Carolina Varchi ha commentato con entusiasmo l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, definendo il risultato raggiunto una vittoria dell’intera città e sottolineando il valore dell’investimento previsto per la riqualificazione dell’impianto.

«Oggi la città festeggia un traguardo storico. Non una vittoria di parte ma di tutta la città».





Varchi ha evidenziato il lavoro svolto dal Palermo FC e dal Comune per arrivare all’approvazione del progetto.

«Grazie agli sforzi economici del Palermo FC e al lavoro del Comune di Palermo, il sogno del nuovo stadio sarà realtà. E con esso la sfida di ospitare gli Europei del 2032 e tanti altri grandi eventi, oltre naturalmente a favorire il ritorno della squadra nella massima categoria».

La parlamentare ha ricordato gli investimenti previsti per la realizzazione dell’opera e il contributo delle istituzioni.

«Il City Football Group ha deciso di scommettere su Palermo con un investimento di oltre 250 milioni di euro. La Regione Siciliana ne ha stanziati 60 e anche Roma farà la sua parte, in piena sinergia istituzionale con chi amministra sul territorio».

Infine, Varchi ha raccontato di aver seguito da vicino il confronto tra il club e le istituzioni nel corso delle ultime settimane.

«Sono stati giorni di grande tensione. Pur non essendo più nell’Amministrazione comunale, ho seguito nel mio ruolo di deputato della città le interlocuzioni tra società e istituzioni locali per superare tutte le criticità sopraggiunte. Per Palermo, per la maglia rosanero. Forza aquile!».