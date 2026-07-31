Nuovo Barbera, Milazzo (FdI): «Giornata storica per Palermo, il nuovo stadio sarà il simbolo del futuro della città»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, Giuseppe Milazzo, ha commentato con entusiasmo l’approvazione dello schema di convenzione e della delibera per l’ammodernamento del Nuovo Barbera, definendo il voto dell’Aula una tappa storica per Palermo.

«L’approvazione in Consiglio comunale dello schema di convenzione e della delibera per l’ammodernamento dello stadio Renzo Barbera rappresenta una giornata storica per Palermo. È il passaggio decisivo che consentirà alla nostra città di proseguire con determinazione il percorso verso gli Europei di calcio del 2032 e di dare finalmente una risposta alle migliaia di tifosi che da anni attendono un impianto moderno, sicuro e all’altezza della passione che accompagna i colori rosanero».





Milazzo ha poi ripercorso il lavoro svolto dal Consiglio comunale, sottolineando l’impegno profuso durante l’iter che ha portato all’approvazione della delibera.

«In questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro intenso, rigoroso e responsabile, con l’unico obiettivo di tutelare l’interesse pubblico e consegnare a Palermo una prospettiva concreta di crescita. Nelle ultime ore il Consiglio comunale ha dato una straordinaria dimostrazione di impegno istituzionale, lavorando per oltre 48 ore consecutive, senza interruzioni, per arrivare all’approvazione della delibera. Uno sforzo che testimonia la consapevolezza dell’importanza di questo provvedimento per il futuro della città e per tutti i tifosi che aspettavano questo momento da decenni».

Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, il progetto rappresenterà un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio.

«Il nuovo Barbera sarà un’infrastruttura moderna e multifunzionale, capace di ospitare grandi eventi sportivi e internazionali, attrarre investimenti, creare occupazione e generare sviluppo economico per l’intero territorio. Sarà la casa dei tifosi del Palermo e un patrimonio per tutta la città».

Infine, Milazzo ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

«Desidero ringraziare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, il presidente del Consiglio comunale, l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo e tutte le forze politiche che, con senso di responsabilità, hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo. Un ringraziamento particolare va al Palermo FC per l’importante investimento previsto e al Governo regionale e nazionale per il sostegno alle opere. Oggi Palermo compie un passo fondamentale verso il futuro, con la consapevolezza che il nuovo Barbera potrà diventare il simbolo di una città che cresce, investe e torna protagonista sulla scena nazionale e internazionale».