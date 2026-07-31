Nuovo Barbera, tensione in Consiglio: scontro tra Forello e Milazzo sui biglietti di rappresentanza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Momenti di forte tensione durante la seduta del Consiglio comunale dedicata alla convenzione per il Nuovo Barbera. Il presidente dell’Aula Giulio Tantillo è stato costretto a sospendere nuovamente i lavori dopo un acceso faccia a faccia tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Milazzo, e il consigliere di Oso-Controcorrente, Ugo Forello.

Nel corso del confronto sono volate parole pesanti, con il clima che si è rapidamente surriscaldato fino a rendere necessario un nuovo stop della seduta.


A innescare lo scontro è stata la decisione annunciata da Milazzo di non sostenere gli emendamenti ritenuti non strettamente tecnici. Tra questi figura la proposta presentata dai consiglieri Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Rosario Di Gangi e Antonino Randazzo, che prevede la rinuncia ai biglietti riservati alla tribuna autorità nell’ambito della futura convenzione per la gestione dello stadio.

La discussione sull’emendamento ha acceso il dibattito politico in Aula, costringendo il presidente Tantillo a sospendere temporaneamente i lavori per riportare la calma tra i consiglieri.

 

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