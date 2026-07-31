Repubblica: “Palermo, rotta verso l’Australia. Una tournée storica per il club rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il Palermo è pronto a scrivere una nuova pagina della propria storia. Dopo aver concluso il ritiro di Santa Cristina Val Gardena, la squadra di Filippo Inzaghi si prepara a volare in Australia per una tournée senza precedenti. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, sarà la prima volta, in oltre 125 anni di storia del club, che i rosanero affronteranno una preparazione estiva dall’altra parte del mondo.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la partenza è fissata per lunedì e rappresenta uno dei punti centrali del progetto “Palermo Goes to Australia”, iniziativa con cui il club punta a rafforzare il proprio legame con le comunità siciliane presenti nel Paese e ad ampliare la propria presenza internazionale grazie alla rete del City Football Group.


La tournée australiana prevede due appuntamenti di prestigio. Il primo sarà il 7 agosto al Sam Kerr Centre di Perth, dove il Palermo affronterà il Melbourne City nel cosiddetto “derby di famiglia” tra due società appartenenti al City Football Group. In palio ci sarà l’Anglo-Palermitan Trophy, in quella che rappresenta la quarta esperienza condivisa con un club della galassia CFG dopo le iniziative con Manchester City, Girona e Lommel.

Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il momento più atteso della tournée arriverà però l’11 agosto, quando i rosanero sfideranno la Juventus all’HBF Stadium di Perth nell’ambito dell’evento internazionale “Calcio Italiano”, manifestazione che coinvolgerà anche Milan e Inter.

L’iniziativa non ha soltanto un valore sportivo. La Repubblica Palermo, attraverso Alessandro Geraci, evidenzia come la scelta dell’Australia sia legata anche alla forte presenza della comunità siciliana nel Western Australia, con l’obiettivo di creare un ponte tra Palermo e migliaia di corregionali residenti oltreoceano.

Il club sarà protagonista anche di diversi eventi dedicati ai tifosi. Il 9 agosto parteciperà alla Festa Siciliana in programma al Fremantle Oval, mentre dal 5 al 10 agosto sarà allestita Casa Sicilia presso Gage Roads, quartier generale della spedizione rosanero dove i sostenitori potranno incontrare la squadra e alcune storiche bandiere del Palermo, tra cui Fabrizio Miccoli e Amauri.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la tournée rappresenta anche un’importante operazione di marketing internazionale. L’esperienza maturata con l’amichevole contro il Manchester City nell’estate 2025, trasmessa in oltre sessanta Paesi e capace di generare importanti ricavi tra botteghino, merchandising e attività commerciali, conferma la strategia del City Football Group di sviluppare il marchio Palermo su scala globale.

L’ultima fase della preparazione in Australia servirà anche ad avvicinare la squadra all’esordio ufficiale della stagione. Al rientro, infatti, il Palermo sarà atteso dal debutto in Coppa Italia, in programma il 17 agosto allo stadio Renzo Barbera contro il Lecce.

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