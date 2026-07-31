Corriere dello Sport: “Palermo, Vavassori è in arrivo. Poi caccia a un altro esterno e a un attaccante”

Il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato e si prepara ad accogliere Dominic Vavassori. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è ormai tutto definito per l’arrivo dell’esterno offensivo dell’Atalanta Under 23, mentre la dirigenza rosanero prosegue la ricerca di nuovi rinforzi per completare l’organico di Filippo Inzaghi.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Vavassori arriverà con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto e rappresenta uno dei tasselli individuati dal Palermo per completare il reparto offensivo. Il classe 2005 andrà a comporre la coppia sulla corsia sinistra con Johnsen, offrendo caratteristiche ritenute ideali per il 4-2-3-1 di Inzaghi.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, oltre alle qualità tecniche e all’imprevedibilità negli ultimi metri, Vavassori rappresenta anche un’importante risorsa dal punto di vista regolamentare, essendo un giocatore Under, elemento prezioso per una rosa ormai vicina al limite dei 18 Over 23 consentiti.

Il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti, però, non si ferma. Il Corriere dello Sport, attraverso Antonio La Rosa, spiega che il Palermo è ancora alla ricerca di un esterno offensivo di destra. In questo senso si complica la pista che porta a Issiaka Kamaté dell’Inter Under 23. Il francese, seguito anche da diversi club esteri, sarebbe orientato verso altre destinazioni e, pur non essendo una trattativa definitivamente tramontata, il Palermo starebbe valutando con sempre maggiore attenzione profili provenienti dai campionati stranieri.

Resta aperto anche il capitolo centravanti. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, un eventuale nuovo innesto dipenderà dal futuro di Le Douaron, finito nel mirino del Troyes. Qualora il francese dovesse partire, il Palermo interverrebbe sul mercato per acquistare una punta che possa rappresentare anche un’alternativa a Joel Pohjanpalo.

Tra i nomi monitorati continua a esserci Stefano Moreo, ma il Pisa continua a considerarlo un elemento importante della rosa e non sembra intenzionato ad aprire alla cessione.

Resta invece ancora da definire il futuro di Matteo Brunori. L’attaccante, che non rientra nel progetto tecnico del Palermo, piace alla Cremonese ed è stato sondato anche dal Cesena, ma il suo ingaggio rappresenta al momento un ostacolo per le società interessate.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport conferma anche la cessione a titolo definitivo di Kristoffer Lund al Birmingham City, mentre il Palermo ha concluso il ritiro di Santa Cristina Val Gardena con una seduta defaticante. La squadra riprenderà la preparazione lunedì 3 agosto, quando partirà per Perth, sede della tournée australiana.

Infine, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, restano decisive anche le ore relative al progetto del Nuovo Barbera. Dopo lo stop annunciato dal Palermo nei giorni scorsi, i contatti tra il club di viale del Fante e il Comune hanno prodotto nuovi passi avanti, portando a un’intesa sulle modifiche alla convenzione che dovranno essere recepite dal Consiglio comunale.