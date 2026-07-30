Ex rosa, addio al Catania per Luperini: risoluzione contrattuale con gli etnei
Il Catania e Gregorio Luperini si separano ufficialmente. Il club rossazzurro ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 1994, che conclude così la sua esperienza alle pendici dell’Etna.
Arrivato a Catania con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della squadra, l’ex Palermo ha collezionato complessivamente 18 presenze con la maglia rossazzurra, mettendo a segno anche una rete.
Questo il comunicato del club:
Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Gregorio Luperini. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 18 presenze e una rete, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”