Ex rosa, addio al Catania per Luperini: risoluzione contrattuale con gli etnei

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
img-3073-1

Il Catania e Gregorio Luperini si separano ufficialmente. Il club rossazzurro ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 1994, che conclude così la sua esperienza alle pendici dell’Etna.

Arrivato a Catania con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio della squadra, l’ex Palermo ha collezionato complessivamente 18 presenze con la maglia rossazzurra, mettendo a segno anche una rete.


Questo il comunicato del club:

Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Gregorio Luperini. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 18 presenze e una rete, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”

Altre notizie

Screenshot 2026-07-30 153914

Lund dopo il trasferimento al Birmingham: “Molto felice di essere qui. Voglio vivere una grande stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 152442

Avellino, UFFICIALE: Todisco ceduto a titolo definitivo al Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (97) brunori

Longo: “Tentativo del Pisa per Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
aa73dbd0-ac9c-11ef-9098-9df607a762dc

Lund al Birmingham ufficiale, il tecnico degli inglesi: «Ha tutte le qualità per imporsi in Championship»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
DJ1_5851

Palermo, UFFICIALE: Lund ceduto a titolo definitivo al Birmingham

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 132809

Mercato Palermo, Moretto: “Kamaté ha rifiutato i rosanero. Anche l’Atletico Madrid respinto dall’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
moreo

Il Tirreno: “Palermo, proposta per Moreo. Il Pisa continua a fare muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (15) le douaron zanon

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Zanon verso il Pisa. La Samp sogna Ricardo Rodriguez”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Gazzetta dello Sport: “Serie B, è caccia ai bomber: Verona scatenato, il Palermo pensa a Di Nardo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 081640

De Luca: «Salerno è pronta per Euro 2032» Ma Napoli rilancia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Corriere dello Sport: “Avellino, rinnova Cancellotti e saluta Cagnano. Benevento su Cherubini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 073139

Corriere dello Sport: “Palermo, sprint sul mercato. Vavassori vicino, Barba già al lavoro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026

Ultimissime

Edy Tamajo, assessore regionale alle Attivita produttive

Nuovo Barbera, Tamajo: «Palermo merita uno stadio moderno all’altezza della sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 153914

Lund dopo il trasferimento al Birmingham: “Molto felice di essere qui. Voglio vivere una grande stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 152442

Avellino, UFFICIALE: Todisco ceduto a titolo definitivo al Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
img-3073-1

Ex rosa, addio al Catania per Luperini: risoluzione contrattuale con gli etnei

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
1f499788-a136-4ea3-bee4-d57e2249aa95

Ritiro Palermo 2026: i rosanero salutano la Val Gardena (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026