Mercato Palermo, Moretto: “Kamaté ha rifiutato i rosanero. Anche l’Atletico Madrid respinto dall’Inter”

Nuovi retroscena sul futuro di Issiaka Kamaté, uno dei profili seguiti dal Palermo in questa sessione di mercato. A fare il punto è Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato e tra i collaboratori più vicini a Fabrizio Romano, che ha svelato alcuni dettagli sulle trattative che hanno coinvolto il talento dell’Inter.

Secondo quanto riferito da Moretto, il Palermo avrebbe presentato un’offerta importante per cercare di portare il classe 2004 in rosanero. Tuttavia, il calciatore non sarebbe stato pienamente convinto dalla destinazione e avrebbe deciso di non accettare la proposta.





«Su Kamaté ci sono due club che lo vorrebbero: il Palermo, che ha fatto un’offerta importante ma che il calciatore ha declinato perché non convinto», ha spiegato Matteo Moretto.

Il Palermo, dunque, aveva manifestato concretamente il proprio interesse, ma la trattativa non è decollata per la scelta del giocatore.

Moretto ha poi rivelato che anche l’Atletico Madrid si era mosso per il francese, immaginandolo inizialmente nella seconda squadra allenata da Fernando Torres. Il club spagnolo avrebbe presentato diverse offerte all’Inter.

«Anche l’Atletico Madrid ha fatto delle offerte per inserirlo nella seconda squadra allenata da Torres. Ma entrambe le proposte non sono state ritenute all’altezza e l’Inter le ha rifiutate».

La posizione del club nerazzurro resta quindi chiara: l’Inter non ha intenzione di cedere Kamaté a condizioni ritenute non soddisfacenti e continuerà ad attendere una proposta in grado di accontentare sia la società sia il calciatore.

Il futuro dell’esterno offensivo resta dunque ancora tutto da scrivere, con il Palermo che, almeno allo stato attuale, sembra essersi visto chiudere la porta dal diretto interessato.