Stadio Barbera, la Curva Nord 12 lancia un appello: «Palermo merita lo stadio»
Anche la tifoseria organizzata prende posizione sul delicato momento legato al progetto del nuovo stadio Renzo Barbera. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, la Curva Nord 12 Palermo ha rivolto un appello alle parti coinvolte affinché venga trovata un’intesa che consenta di portare avanti l’operazione.
«Nessuno si permetta di interrompere un sogno così grande per tutta la città… Se questa chance andrà in fumo per queste indegne forme di ingordigia speculativa la città di Palermo, la sua gente ma soprattutto noi non ve lo perdoneremo mai», si legge nel post diffuso dal gruppo.
La Curva invita quindi Comune e Palermo FC a trovare una soluzione condivisa.
«Quindi cercate di trovare un accordo con il buon senso che vi distingue».
Ad accompagnare il messaggio anche uno striscione esposto nei pressi dello stadio Barbera con la scritta:
«La scelta che farete dimostrerà ciò che siete. Palermo merita lo stadio».
Nel post, inoltre, la Curva Nord 12 annuncia una chiamata a raccolta dei tifosi per la giornata di venerdì 31 luglio, nel giorno in cui il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sulla convenzione per il futuro dell’impianto.