Palermo, Inzaghi: «Soddisfatto del ritiro, ora testa all’Australia e alla Coppa Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
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Si è concluso ufficialmente il ritiro estivo del Palermo con il pareggio per 1-1 contro i greci dell’Iraklis. Al termine del match, il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha espresso grande soddisfazione per le risposte ottenute sul campo dai suoi ragazzi e per il lavoro complessivo svolto dalla squadra durante la preparazione estiva.

Il bilancio del test con l’Iraklis e il ritiro

In merito alle indicazioni emerse durante l’amichevole contro la formazione ellenica, mister Inzaghi ha evidenziato la tenuta fisica del gruppo:


«Penso che sia stata una buona partita, abbiamo un ottimo test, abbiamo finito la partita che stiamo tutti bene, finiamo il ritiro nelle migliori condizioni e sono molto contento, soddisfatto. Adesso recupereremo qualche giorno e poi partiremo per l’Australia e incominceremo a preparare la prima di Coppa Italia».

Facendo poi un bilancio generale sulla parentesi di preparazione estiva appena terminata, l’allenatore si è detto ampiamente appagato dall’atteggiamento della squadra e dalla gestione degli infortuni:

«Sono molto contento, siamo stati in un posto fantastico, abbiamo lavorato bene, non ci sono stati intoppi, solo Palumbo, ma Palumbo è una cosa vecchia, niente di preoccupante, ha questo ginocchio per cui lo recupereremo alla ripresa. Gli altri, non è mai stato fermo nessuno, non abbiamo messo minuti nelle gambe, tanta fatica, sono molto contento».

L’accoglienza di Barba e le ambizioni in vista della Serie B

Infine, il tecnico del Palermo si è soffermato sull’arrivo del nuovo rinforzo difensivo Federico Barba, sottolineandone l’importanza anche in ottica della profondità della rosa per affrontare al meglio il campionato cadetto:

«Insomma è un giocatore che conosco bene, è un giocatore che può giocare centrale, terzino, è una garanzia sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Io quest’anno voglio avere una rosa lunga, perché il campionato di Serie B è molto difficile, ci sono tante partite, per cui ringrazio la società che mi ha messo a disposizione, comunque è un giocatore che conosco bene e che ci potrà aiutare».

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