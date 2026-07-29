UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo
Il Palermo mette a segno un nuovo colpo di mercato. Il club rosanero ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Federico Barba, difensore svincolato dopo l’esperienza con il PERSIB Bandung.
Di seguito il comunicato del club:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Barba, svincolatosi dal PERSIB Bandung.
Oggi, al termine dell’allenamento mattutino, il calciatore rosanero sarà presentato in conferenza stampa.
A Federico il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”
Barba ritrova così Filippo Inzaghi, tecnico con il quale aveva già lavorato ai tempi del Benevento, e va a rinforzare il reparto difensivo del Palermo in vista della stagione 2026/27.