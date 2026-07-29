Corriere dello Sport: “Bowie-Sassuolo, summit decisivo. Torino, ecco Comuzzo e Cömert”

Il mercato entra in una fase sempre più calda e diverse trattative sono vicine alla definizione. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la giornata di oggi potrebbe risultare decisiva per l’operazione che coinvolge Sassuolo e Verona, mentre Torino, Cagliari, Venezia, Parma, Como e Genoa continuano a muoversi su più fronti.

Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è in programma il vertice tra Sassuolo e Verona per chiudere l’operazione che porterà Kieron Bowie in neroverde. Nell’affare rientra anche Samuele Mulattieri, il cui inserimento ha consentito al Sassuolo di portarsi in vantaggio nella corsa all’attaccante scozzese, valutato complessivamente circa 12 milioni di euro.





Il Cagliari, invece, continua la ricerca di un nuovo centravanti. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù sta accelerando per Kevin Carlos. Un segnale importante arriva dalla presenza dell’agente del giocatore nel ritiro di Moena. L’attaccante rappresenta da tempo uno dei profili più graditi al presidente Tommaso Giulini.

Il Parma ha nel frattempo accolto Ousmane Diallo Thiao, attaccante spagnolo classe 2006 arrivato dal Borussia Dortmund. Il giocatore è sbarcato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club emiliano.

Sul fronte Venezia, il Corriere dello Sport riferisce che i lagunari sono sempre più vicini al difensore argentino Matias Moreno. Nel corso dei colloqui è stato affrontato anche il nome dello svizzero Simon Sohm, centrocampista finito nel mirino del club arancioneroverde.

Tra gli arrivi ufficializzati spiccano quelli del Torino. Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i granata hanno accolto Pietro Comuzzo, arrivato con la formula del prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Ha sostenuto le visite mediche anche Eray Cömert, svincolato, che ha firmato un contratto biennale da circa un milione di euro a stagione dopo essere stato seguito da diversi club. Per la porta, inoltre, il Torino ha già bloccato Lucas Perri.

Il Como continua a lavorare sul mercato internazionale. Il club lombardo non ha ancora abbandonato la pista che porta a Trevoh Chalobah e, nel frattempo, ha manifestato interesse anche per Jhon Lucumí, difensore seguito da tempo dalla Juventus e osservato anche da club di Premier League. Sul mercato dei lariani è intervenuto anche Cesc Fabregas: «Sapevamo che sarebbero partiti giocatori importanti come Moreno e Sergi Roberto, ma siamo riusciti a intervenire subito sul mercato».

Per quanto riguarda il Genoa, il club rossoblù sta valutando l’affondo per Brayan Medina, difensore colombiano del Tondela apprezzato per la sua duttilità, potendo giocare sia da centrale sia da esterno sinistro. Sul calciatore, però, ci sono anche Wolverhampton e Olympiacos, motivo per cui il Genoa dovrà decidere rapidamente se accelerare.

Infine, Gabriel Strefezza continua a puntare sul ritorno al Parma, dove il tecnico Carlos Cuesta lo considera un elemento fondamentale per il proprio progetto. Chiude il quadro il nome di Remo Freuler, svincolato dopo l’esperienza al Bologna: oltre al Nec, anche il Sassuolo si è inserito tra i club interessati al centrocampista svizzero.