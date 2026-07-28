Giornale di Sicilia: “Palermo, piace Vavassori: i rosanero seguono il talento dell’Atalanta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
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Il Palermo continua a monitorare il mercato offensivo alla ricerca dei profili giusti per completare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i nomi che stanno riscuotendo maggiore interesse c’è quello di Vavassori, giovane attaccante classe 2005 di proprietà dell’Atalanta.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il talento nerazzurro è uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero, che ne valuta positivamente sia le qualità tecniche sia gli importanti margini di crescita.


Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Vavassori è reduce da un’ottima stagione con l’Under 23 dell’Atalanta in Serie C e sta confermando il proprio valore anche durante il ritiro estivo con la prima squadra, attirando l’attenzione di diversi club.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Massimiliano Radicini, sottolinea come il Palermo non sia però l’unica società sulle tracce dell’attaccante. Anche Monza e Verona stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, alimentando una concorrenza sempre più serrata per assicurarsi il giovane talento bergamasco.

Il mercato offensivo del Palermo resta dunque in pieno fermento e Vavassori rappresenta uno dei profili valutati con maggiore interesse dalla dirigenza di viale del Fante in vista dei prossimi sviluppi.

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