La Sicilia: “Stadio Barbera, verso il sì all’ultimo minuto: il Consiglio decisivo il 31 luglio”

La corsa contro il tempo per il futuro del Renzo Barbera entra nella sua fase decisiva. Come racconta Antonio Giordano su La Sicilia, il Comune di Palermo sta completando gli ultimi passaggi amministrativi necessari per consentire allo stadio di rientrare nella candidatura italiana a Euro 2032, con il Consiglio comunale chiamato a esprimersi proprio il 31 luglio, ultimo giorno utile fissato da UEFA e FIGC.

Secondo quanto ricostruisce Antonio Giordano su La Sicilia, nella giornata di ieri si è svolta la riunione convocata dal sindaco Roberto Lagalla, alla presenza di dirigenti, tecnici, del segretario generale e del ragioniere generale del Comune, per superare le criticità emerse nei giorni scorsi e definire gli ultimi dettagli della delibera.





Come evidenzia ancora Antonio Giordano su La Sicilia, durante il vertice sono stati fissati alcuni dei punti più delicati dell’accordo: il canone annuo di 800 mila euro che il Palermo verserà al Comune a partire dal collaudo dell’impianto, oltre alla definizione delle agevolazioni tributarie relative a IMU, CUP e TARI e alla disciplina della gestione degli spazi pubblicitari.

Terminata la riunione, gli uffici comunali hanno immediatamente iniziato a predisporre la documentazione, che sarà caricata sulla piattaforma telematica del Comune per consentire ai consiglieri di esaminare il provvedimento prima dell’approdo in Aula.

Al termine dell’incontro, il vicesindaco Brigida Alaimo ha confermato il clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti:

«Tra tutti i soggetti coinvolti si è registrato, come è naturale che sia, grande spirito di collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo. È stato superato, come ci aspettavamo, il cortocircuito informativo che si era creato e che sembrava poter rallentare l’iter. Adesso siamo al lavoro per completare e affinare il provvedimento in ogni suo aspetto, così da trasmetterlo al Consiglio comunale nel più breve tempo possibile».

Come sottolinea Antonio Giordano su La Sicilia, anche il Consiglio comunale si prepara a una settimana decisiva. Dopo la discussione sugli equilibri di bilancio e sulle aliquote TARI, venerdì 31 luglio sarà dedicato alla delibera relativa allo stadio Barbera, passaggio fondamentale per rispettare la scadenza imposta da UEFA e FIGC.

Resta però il nodo dei tempi tecnici delle commissioni consiliari. Sul tema, riferisce Antonio Giordano su La Sicilia, il consigliere del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo ha chiesto formalmente chiarimenti sulla possibilità di accelerare l’iter, ipotizzando una riunione delle commissioni nella giornata di giovedì per consentire all’Aula di votare il provvedimento il giorno successivo. Nel frattempo anche il gruppo Controcorrente ha proposto di portare direttamente l’atto in Consiglio con la presenza di tutti gli uffici comunali e dei rappresentanti del Palermo FC, così da evitare ulteriori ritardi.