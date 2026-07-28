Corriere dello Sport: “Mancini in pole per l’Italia, Conte resta l’alternativa. Malagò accelera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Roberto Mancini/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Il futuro della Nazionale italiana potrebbe essere deciso nelle prossime ore. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il Consiglio Federale in programma oggi si aprirà con Roberto Mancini nelle vesti di principale candidato alla panchina azzurra. Dopo il fallimento del progetto con Paolo Maldini e Leonardo, sarà il presidente Giovanni Malagò a prendere in autonomia la decisione sul nuovo commissario tecnico.

Secondo Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Mancini è oggi il nome favorito, anche se resta viva la candidatura di Antonio Conte, sostenuta soprattutto dalla Lega Serie A. Due profili di assoluto livello che conoscono già la panchina della Nazionale e rappresentano le ultime opzioni emerse dopo il tramonto delle altre piste.


Mancini, che lasciò l’Italia nel 2023 per accettare l’offerta dell’Arabia Saudita dopo alcune incomprensioni con Gabriele Gravina, successivamente chiarite, vede ora la possibilità di tornare alla guida degli azzurri con l’obiettivo di riportare la Nazionale ai Mondiali dopo la mancata qualificazione del 2022.

Conte, invece, aveva già guidato l’Italia tra il 2014 e il 2016, prima di trasferirsi al Chelsea. Dopo aver lasciato il Napoli lo scorso maggio, il suo nome è tornato d’attualità come possibile alternativa per la panchina azzurra.

Come sottolinea Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, dopo la rottura con Maldini e Leonardo sarà Malagò a gestire direttamente la scelta. Nella giornata di ieri il presidente federale ha aggiornato il comitato di presidenza sugli sviluppi della vicenda Pirlo e sul tentativo, non andato a buon fine, di convincere Pep Guardiola, senza però anticipare quale sarà la decisione finale.

L’obiettivo della FIGC è chiudere rapidamente la partita. Non è escluso un incontro con Mancini già nelle prossime ore, mentre continuano anche le pressioni di alcuni dirigenti del calcio italiano per riportare Conte sulla panchina della Nazionale.

Per il Corriere dello Sport, Malagò cerca soprattutto una figura esperta e carismatica, capace di guidare il gruppo in un momento particolarmente delicato. A fine settembre, infatti, gli azzurri torneranno in campo contro Belgio, Turchia e Francia in un ciclo di partite che si preannuncia decisivo.

Parallelamente verrà affrontato anche il tema del nuovo direttore tecnico. Se dovesse arrivare Mancini, tra i nomi valutati per il ruolo ci sarebbero Giuseppe Bergomi e Claudio Ranieri, mentre Giorgio Chiellini, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciare la Juventus per entrare nell’organigramma federale.

Altre notizie

andrea mancini

Mancini: «Mio padre torna per vincere il Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 074025

Repubblica: “Mancini torna ct, Ranieri direttore tecnico: così riparte la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
219399abbb

Corriere dello Sport: “Malagò ribalta il tavolo in 24 ore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Ranieri

Sky Sport: “Consiglio Federale al via: Malagò punta sulla coppia Mancini-Ranieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
conte napoli

Repubblica: “Italia, Mancini torna in pole. Conte resta l’alternativa di Malagò”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-28 080558

Repubblica: “La Nazionale è un flop anche senza giocare. Il retroscena della rottura con Maldini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
867ddc78f8

Corriere dello Sport: “Italia nel caos, Maldini e Leonardo lasciano la FIGC. Malagò ora decide da solo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi sul caso Pirlo: «Nessuna pressione sulla FIGC. Ora va recuperata una figuraccia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Maldini

Sky Sport: “Scossone Italia, Maldini e Leonardo si dimettono. Ora Mancini torna in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
motta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Nazionale, spunta Thiago Motta: il nuovo nome per evitare lo strappo con Maldini e Leonardo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Il nuovo ct entro domani. Su Pirlo? Bisogna vedere chi ha fatto una pessima figura»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
chiellini(1)

Gazzetta dello Sport: “Caos Nazionale: se salta Maldini, pronti Chiellini e Conte”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026

Ultimissime

46ce9600-e6b9-40cb-8453-4a3537f8410d

Nuovo Barbera, Bonanno: «Serve responsabilità, è un’occasione storica per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
9325770_28221222_ga

Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
andrea mancini

Mancini: «Mio padre torna per vincere il Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026