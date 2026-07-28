Giornale di Sicilia: “Palermo, Barba prende quota: trattativa ben avviata”

Il Palermo continua a muoversi per completare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro su più fronti tra operazioni in entrata e uscite, con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi un organico competitivo.

Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi che sta prendendo sempre più consistenza è quello di Federico Barba. Il difensore mancino, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Persib Bandung in Indonesia, è al centro di una trattativa ormai ben avviata con il club rosanero.





Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le parti stanno lavorando per raggiungere l’intesa definitiva e le sensazioni restano positive. L’ex difensore di Empoli e Benevento rappresenterebbe un innesto di esperienza e affidabilità per il reparto arretrato.

Il possibile arrivo di Barba, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, consentirebbe al Palermo di completare il reparto difensivo senza rendere necessari ulteriori movimenti in uscita tra i centrali già presenti in rosa.

L’operazione resta quindi ben impostata e potrebbe rappresentare uno dei prossimi tasselli del mercato rosanero, con Osti deciso a definire gli ultimi interventi prima dell’inizio del campionato.