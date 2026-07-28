Giornale di Sicilia: “Palermo, Barba prende quota: trattativa ben avviata”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
BarbaVarela

Il Palermo continua a muoversi per completare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro su più fronti tra operazioni in entrata e uscite, con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi un organico competitivo.

Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei nomi che sta prendendo sempre più consistenza è quello di Federico Barba. Il difensore mancino, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Persib Bandung in Indonesia, è al centro di una trattativa ormai ben avviata con il club rosanero.


Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le parti stanno lavorando per raggiungere l’intesa definitiva e le sensazioni restano positive. L’ex difensore di Empoli e Benevento rappresenterebbe un innesto di esperienza e affidabilità per il reparto arretrato.

Il possibile arrivo di Barba, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, consentirebbe al Palermo di completare il reparto difensivo senza rendere necessari ulteriori movimenti in uscita tra i centrali già presenti in rosa.

L’operazione resta quindi ben impostata e potrebbe rappresentare uno dei prossimi tasselli del mercato rosanero, con Osti deciso a definire gli ultimi interventi prima dell’inizio del campionato.

Altre notizie

46ce9600-e6b9-40cb-8453-4a3537f8410d

Nuovo Barbera, Bonanno: «Serve responsabilità, è un’occasione storica per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
9325770_28221222_ga

Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 081918

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che scintille”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 080006

Repubblica: “Rosa, colpo in difesa: ecco l’esperto Barba”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo padova 1-0 (36) brunori

Repubblica: “Brunori, una storia d’amore finita ma senza un finale. Il Palermo cerca una soluzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
mignani gardini conferenza stampa Palermo Calcio (16)

Repubblica: “Barbera, Palermo pronto a ritirarsi: ecco i punti che dividono club e Comune”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (8) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo test in Val Gardena contro l’Iraklis. Inzaghi prepara le ultime prove”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (35) henderson le douaron

Giornale di Sicilia: “Le Douaron-Troyes, trattativa in stand-by: l’attaccante frena il ritorno in Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (23) Stredair Appuah

Giornale di Sicilia: “Palermo, si sblocca il mercato in uscita: Lund verso il Birmingham, Appuah al Lommel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Barba arriva in ritiro, Palermo in pole per Vavassori. Kamaté resta in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026

Ultimissime

46ce9600-e6b9-40cb-8453-4a3537f8410d

Nuovo Barbera, Bonanno: «Serve responsabilità, è un’occasione storica per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
9325770_28221222_ga

Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
andrea mancini

Mancini: «Mio padre torna per vincere il Mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026