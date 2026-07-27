Südtirol, Vasic si presenta: «Ho trovato serietà e un progetto chiaro, darò il massimo per la squadra»

Aljosa Vasic è ufficialmente un nuovo calciatore del Südtirol. Il club altoatesino ha annunciato l’arrivo del centrocampista dal Palermo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

Ai microfoni ufficiali del Südtirol, Vasic ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio della nuova avventura:





«Sono davvero felice di approdare all’FC Südtirol. Fin dai primi contatti ho riscontrato grande serietà, organizzazione e una visione di lavoro molto chiara: aspetti che hanno avuto un ruolo importante nella mia scelta».

Il centrocampista ha poi rivolto un pensiero ai suoi nuovi tifosi e all’ambiente biancorosso, fissando subito il proprio obiettivo:

«Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di mettermi subito a disposizione dell’allenatore e del club, dando il massimo ogni giorno per contribuire al percorso della squadra».

Il Südtirol ha infine accolto il nuovo acquisto con un messaggio di benvenuto, augurando a Vasic un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia biancorossa.