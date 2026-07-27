Südtirol, Vasic si presenta: «Ho trovato serietà e un progetto chiaro, darò il massimo per la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
header-1

Aljosa Vasic è ufficialmente un nuovo calciatore del Südtirol. Il club altoatesino ha annunciato l’arrivo del centrocampista dal Palermo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

Ai microfoni ufficiali del Südtirol, Vasic ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio della nuova avventura:


«Sono davvero felice di approdare all’FC Südtirol. Fin dai primi contatti ho riscontrato grande serietà, organizzazione e una visione di lavoro molto chiara: aspetti che hanno avuto un ruolo importante nella mia scelta».

Il centrocampista ha poi rivolto un pensiero ai suoi nuovi tifosi e all’ambiente biancorosso, fissando subito il proprio obiettivo:

«Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di mettermi subito a disposizione dell’allenatore e del club, dando il massimo ogni giorno per contribuire al percorso della squadra».

Il Südtirol ha infine accolto il nuovo acquisto con un messaggio di benvenuto, augurando a Vasic un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia biancorossa.

Altre notizie

giulio-tantillo (1)

Barbera, il Comune accelera: delibera attesa entro la notte, obiettivo Consiglio il 31 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65) Nikolaou

Palermo, UFFICIALE: Nikolaou passa in prestito all’OFI Creta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (113) tifosi

Palermo, superata quota 10.000 abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
28c47091-1d21-4c20-81f3-5ccdd96d1bda

Stadio Barbera, Alaimo: «Superato il cortocircuito informativo. Ora avanti per consegnare a Palermo un impianto moderno»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Palermo, rinnovo e prestito: UFFICIALE il trasferimento di Vasic al Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Screenshot 2026-07-27 172229

Hellas Verona, Zanzi: «L’obiettivo è tornare subito in Serie A. Faremo una squadra competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (132) tifosi coreografia alessia

Curva Nord 12, messaggio di sostegno al Palermo: “La Dodici è già pronta e non mollerà di un centimetro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (15) le douaron Giorgini

Modena: Giorgini resta la priorità, per il reparto avanzato si valutano Artistico e Di Nardo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
12599817416995773157

Padova scatenato sul mercato: è ufficiale anche l’arrivo di Lorenzo Carissoni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
16297741674590898846

Padova, ufficiale l’arrivo di Emanuele Zuelli dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
a93a2483-7d8e-4a9e-8777-067ebf663a3f

Athletic Club Palermo: Trofeo Mike Morra con Messina e Arandina, presenti anche Tacchinardi, Barone e Zaccardo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
palermo cesena 2-0 (17) Johnsen

Fiocco azzurro in casa Palermo: è nato Nico Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026

Ultimissime

giulio-tantillo (1)

Barbera, il Comune accelera: delibera attesa entro la notte, obiettivo Consiglio il 31 luglio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

Abodi sul caso Pirlo: «Nessuna pressione sulla FIGC. Ora va recuperata una figuraccia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Maldini

Sky Sport: “Scossone Italia, Maldini e Leonardo si dimettono. Ora Mancini torna in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65) Nikolaou

Palermo, UFFICIALE: Nikolaou passa in prestito all’OFI Creta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (113) tifosi

Palermo, superata quota 10.000 abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026