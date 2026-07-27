Hellas Verona, Zanzi: «L’obiettivo è tornare subito in Serie A. Faremo una squadra competitiva»
L’Hellas Verona riparte con idee chiare dopo la retrocessione in Serie B. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il presidente Italo Zanzi ha affrontato diversi temi, dal mercato agli obiettivi del club, passando per il progetto del nuovo stadio.
Il numero uno gialloblù ha ribadito che la priorità resta la sostenibilità economica della società.
«Tutto quello che entra nelle casse della società viene reinvestito nel club. Faremo una squadra competitiva senza andare oltre le nostre possibilità, perché la salvezza economica del club viene prima di tutto il resto».
Zanzi ha poi commentato anche le dichiarazioni del tecnico Marco Baroni, che nei giorni scorsi aveva parlato dell’arrivo di quattro rinforzi.
«Non dipende solo dal Verona, ma anche dai procuratori e dagli stessi giocatori. Noi vogliamo costruire una squadra competitiva».
Il presidente non ha nascosto le ambizioni del club per la prossima stagione.
«Il nostro reale obiettivo è tornare in Serie A. Dobbiamo avere giocatori che vogliono restare con noi e lottare per questo traguardo».
Tra gli argomenti affrontati anche il progetto relativo al nuovo impianto.
«La costruzione di un nuovo stadio è uno dei nostri progetti e deve sorgere dove oggi si trova il Bentegodi».
Zanzi ha poi evitato polemiche sulla precedente gestione societaria.
«Su Maurizio Setti non mi va di parlare di ciò che è stato. Non mi risulta che ci sia una trattativa per cedere il Verona a un gruppo tedesco».
Infine, un pensiero sulla proposta di intitolare il Bentegodi a Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dello Scudetto del 1985, scomparso nei giorni scorsi.
«La decisione spetta al Comune. Come Hellas abbiamo fatto tutto il possibile per onorare la memoria di questo grande personaggio gialloblù».