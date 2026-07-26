Corriere dello Sport: “Vasic verso il Südtirol. Il Catanzaro spinge per Pafundi”

La Sampdoria continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Branco sta valutando diversi profili per la porta, con Boris Radunovic del Cagliari tra i nomi monitorati dopo l’amichevole disputata pochi giorni fa. Resta viva anche la pista che porta al giovane Andrey Kratsev, portiere bulgaro cresciuto nel settore giovanile blucerchiato e protagonista di un buon ritiro a Ponte di Legno.

Per il tecnico Corradi si cercano anche rinforzi di esperienza, con Charalampos Lykogiannis del Bologna indicato come primo obiettivo per la fascia sinistra.





Tra le operazioni ormai in chiusura c’è quella che porterà Aljosa Vasic dal Palermo al Südtirol. Secondo il Corriere dello Sport, è stato decisivo il faccia a faccia andato in scena nel ritiro rosanero tra i direttori sportivi Carlo Osti e Matteo Lovisa. Il trasferimento avverrà in prestito oneroso, con visite mediche previste nelle prossime ore prima dell’annuncio ufficiale.

Si muove anche la Cremonese, che ha acquistato a titolo definitivo Simone Pontisso dal Catanzaro. Il centrocampista lascia i giallorossi dopo oltre 140 presenze in Serie B tra Spal, Vicenza e Catanzaro. Il club grigiorosso ha inoltre ceduto Samuele Regazzetti al Livorno e Ange Christ Gauthier Achi ai finlandesi del SJK Akatemia Ry.

Per la Juve Stabia è ufficiale l’arrivo del difensore Francesco Beidi Gallea dal Cagliari in prestito secco, mentre Lorenzo Carissoni passa al Padova per circa 800 mila euro.

Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che il Modena prova a inserirsi nella corsa al difensore centrale Andrea Giorgini, seguito anche dal Torino. L’Avellino continua invece a seguire Riccardo Ciervo, esterno offensivo che può essere impiegato anche sulla trequarti, pur dovendo fare i conti con la concorrenza di altre società cadette.

Tra le altre trattative, la Sampdoria valuta Roberto Insigne, mentre Giorgio Gorgone gradirebbe ritrovare Andrea Cagnano al Catanzaro. Sono ormai soltanto da ufficializzare, infine, i trasferimenti di Gianmarco Todisco e Giuseppe Panico al Foggia, mentre il Benevento ha ceduto a titolo definitivo Nicolò Francescotti al Treviso, che lo girerà in prestito all’Anzio.

Il Catanzaro, intanto, ha iniziato la seconda fase della preparazione trasferendosi a Livigno dopo il lavoro svolto al livello del mare. La squadra di Giorgio Gorgone proseguirà la preparazione tra Valtellina e Bresciano, con quattro amichevoli in programma e il primo test fissato contro gli svizzeri del FC Paradiso.

In ritiro è arrivato anche il nuovo acquisto Antonio Candela, esterno proveniente da Spezia ed Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il laterale raccoglie l’eredità di Costantino Favasuli, destinato al Napoli.

Il Corriere dello Sport ricorda anche le ufficialità dei gemelli Franck e Franky Tchaouna, che hanno firmato il loro primo contratto da professionisti fino al 2029, e l’addio di Simone Pontisso, trasferitosi alla Cremonese dopo quattro stagioni e 141 presenze con la maglia giallorossa.

Sul fronte mercato offensivo, il direttore sportivo Polito punta ora a regalare a Gorgone un nuovo trequartista di qualità. Il primo nome è quello di Simone Pafundi, talento di proprietà dell’Udinese reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria. Il Catanzaro si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza di altri club di Serie B e attende il via libera definitivo dell’Udinese, che sta ancora valutando se trattenere il giovane fantasista o concedergli una nuova esperienza per garantirgli maggiore continuità.