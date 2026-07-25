Vicenza, Gallo: «La B è un campionato difficile, ma con questo spirito ce la giocheremo»

Al termine dell’amichevole contro il Genoa disputata a Moena, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha analizzato la prestazione dei suoi e tracciato il bilancio del ritiro estivo, soffermandosi su mercato e prospettive per la stagione in Serie B.

L’analisi della partita e dei singoli

Sulla prova dei suoi e sul risultato finale, l’allenatore biancorosso ha spiegato: «Il risultato in queste partite lascia il tempo che trova. Mi è piaciuto poco come abbiamo preso i gol ma la squadra nei due tempi mi ha dato la sensazione di essere squadra e di aver preso il filo logico della stagione. I giocatori che sono arrivati a darci una mano si sono integrati bene e hanno capito i concetti che un gruppo già rodato ha portato avanti con qualità».





Interpellato sulla corsia di destra e sulle soluzioni tattiche adottate, Gallo ha aggiunto: «Pietrelli lo abbiamo scelto, mi è piaciuto Cafferi mezzala. La squadra ha continuato un filo logico che era nella mia testa e iniziato dodici mesi fa». Parole d’elogio anche per Alessio: «A livello futuribile Alessio può fare qualcosa di importante da mezzala. Il fatto che ora è tornato a fare la punta per necessità la fa molto bene perché l’ho fatto arrabbiare».

Mercato e prospettive

Ampio spazio riservato poi ai nuovi innesti, in particolare all’arrivo di Valoti: «È un giocatore di grande qualità. Volevamo qualità in mezzo al campo perché ci mancava un po’. Ci può dare esperienza, qualità, l’ho trovato bene. Ora è arrivato in discrete condizioni. Gli manca il pallone, abbiamo creato un programma di recupero e se tutto va bene può rientrare nella settimana della Coppa Italia».

Sul fronte entrate, il tecnico ha precisato che le manovre potrebbero non essere concluse: «Stiamo riflettendo. Sicuramente l’infortunio di Tsadjout ha scombinato i piani. Stiamo facendo delle valutazioni».

In chiusura, un bilancio complessivo sul lavoro svolto in trentino: «Siamo stati bene. Quando hai un gruppo storico di giocatori che hanno voluto vincere il campionato e vogliono giocarsi la Serie B diventa tutto possibile. La squadra sta bene assieme, è stato un ritiro che ci ha dato la possibilità di lavorare bene. Sarà un campionato difficile ma se lo spirito sarà questo le partite ce le giocheremo».