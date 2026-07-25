Ritiro Palermo, colloquio a fine gara tra Osti e Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Un indizio di mercato che vale più di mille parole. Al fischio finale dell’amichevole pareggiata 2-2 tra Palermo e Norimberga, le attenzioni non si sono concentrate soltanto sulle risposte del campo, ma si sono rapidamente spostate a bordo campo per un incontro a sorpresa.

Il Direttore Sportivo del Palermo, Carlo Osti, si è infatti intrattenuto a lungo a colloquio con Matteo Lovisa, DS del Südtirol, giunto appositamente nel ritiro rosanero per seguire la partita e osservare da vicino la squadra di Inzaghi.


Al centro del fitto dialogo tra i due dirigenti c’è, potrebbe esserci il futuro di Aljosa Vasic. Il centrocampista classe 2002 è da giorni un obiettivo prioritario per il club altoatesino, pronto ad assicurarsi il giocatore con la formula del prestito.

La presenza fisica di Lovisa al test match e la successiva “chiacchierata” faccia a faccia con Osti rappresentano un segnale chiarissimo: le due società sono in contatto continuo e la trattativa sembra ormai entrata nelle sue battute finali. Ore calde sull’asse Palermo-Bolzano: la fumata bianca per il trasferimento di Vasic al Südtirol potrebbe essere davvero a un passo.

Altre notizie

Immagine

Palermo–Norimberga 2-2: i gol della partita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
80e87860-c1c8-4dc9-9ad8-637b9bf5ac27

Palermo-Norimberga finisce 2-2, Pohjanpalo e Segre firmano la rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
peghin

Padova, Peghin: «Avvio con le retrocesse e il Palermo? Calendario anomalo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
2e08b190-174e-44de-a851-f5ccd3bb4189

Palermo: il ds del Südtirol Lovisa assiste all’amichevole col Norimberga

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
WhatsApp Image 2026-07-25 at 16.49.21

Palermo – Norimberga 0-1: rosanero sotto di un gol all’intervallo, decide Zuma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, rifinitura in corso: Inzaghi prova l’undici titolare per l’amichevole con il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo: visita speciale per Inzaghi, Zambrotta al campo e maglia rosanero in regalo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
1h5a2278-kopie

Gazzetta dello Sport: “Possanzini: «Südtirol, voglio una squadra protagonista. Palermo tra le favorite»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
91db585b-f7f7-41f8-b922-b21545055db7

Giornale di Sicilia: “Palermo, l’asticella si alza: oggi il test contro il Norimberga”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Bozzolan è ufficiale, il Palermo accelera per Kamaté. Moreo resta nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
pisa palermo brunori moreo

Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta l’obiettivo. Osti insiste, ufficiale Bozzolan”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
pedullà

Pedullà: “Il Palermo torna su Viti, il Nizza ora vuole monetizzare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026

Ultimissime

Immagine

Ritiro Palermo, colloquio a fine gara tra Osti e Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Palermo–Norimberga 2-2: i gol della partita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
80e87860-c1c8-4dc9-9ad8-637b9bf5ac27

Palermo-Norimberga finisce 2-2, Pohjanpalo e Segre firmano la rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
6a64bdf1f1b54

Aggressione a Trapani: il presidente Valerio Antonini finisce in ospedale. Il club condanna il “vile agguato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Padova, duello col Vicenza per Okoro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026