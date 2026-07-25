Ritiro Palermo, colloquio a fine gara tra Osti e Lovisa

Un indizio di mercato che vale più di mille parole. Al fischio finale dell’amichevole pareggiata 2-2 tra Palermo e Norimberga, le attenzioni non si sono concentrate soltanto sulle risposte del campo, ma si sono rapidamente spostate a bordo campo per un incontro a sorpresa.

Il Direttore Sportivo del Palermo, Carlo Osti, si è infatti intrattenuto a lungo a colloquio con Matteo Lovisa, DS del Südtirol, giunto appositamente nel ritiro rosanero per seguire la partita e osservare da vicino la squadra di Inzaghi.





Al centro del fitto dialogo tra i due dirigenti c’è, potrebbe esserci il futuro di Aljosa Vasic. Il centrocampista classe 2002 è da giorni un obiettivo prioritario per il club altoatesino, pronto ad assicurarsi il giocatore con la formula del prestito.

La presenza fisica di Lovisa al test match e la successiva “chiacchierata” faccia a faccia con Osti rappresentano un segnale chiarissimo: le due società sono in contatto continuo e la trattativa sembra ormai entrata nelle sue battute finali. Ore calde sull’asse Palermo-Bolzano: la fumata bianca per il trasferimento di Vasic al Südtirol potrebbe essere davvero a un passo.