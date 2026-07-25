Palermo–Norimberga 2-2: i gol della partita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
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I gol, le azioni salienti e le migliori giocate del test amichevole tra Palermo e Norimberga, terminato sul punteggio di 2-2 sul terreno di gioco del ritiro estivo in Val Gardena.

Una sfida dai due volti: dopo un avvio complicato condito dalla doppietta del tedesco Zuma (a segno nel primo tempo su mischia e ad inizio ripresa su calcio di rigore), la squadra di mister Pippo Inzaghi ha tirato fuori il carattere. Prima la stoccata di Pohjanpalo ad accorciare le distanze, poi il delizioso inserimento di Segre su assist di Gyasi hanno completato la rimonta rosanero.


Le immagini del match e i gol

Di seguito il video sintesi con i 4 gol dell’amichevole e le giocate principali della sfida tra rosanero e amaranto:

11′ p.t. Zuma (N)

5′ s.t. Zuma rig. (N)

15′ s.t. Pohjanpalo (P)

31′ s.t. Segre (P)

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