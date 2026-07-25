Pedullà: “Il Palermo torna su Viti, il Nizza ora vuole monetizzare”
l Palermo torna a valutare il profilo di Mattia Viti per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il club rosanero avrebbe nuovamente messo nel mirino il difensore centrale classe 2002, rientrato al Nizza dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito alla Sampdoria.
Sempre secondo Alfredo Pedullà, un primo tentativo da parte del Palermo c’era già stato alcune settimane fa, ma adesso la società di viale del Fante sarebbe pronta a tornare alla carica per il giovane centrale.
La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Il Nizza, infatti, vorrebbe ricavare una cifra dalla cessione del difensore, acquistato nell’estate del 2022 dall’Empoli per circa 13 milioni di euro. Un investimento importante che, finora, non ha dato i risultati sperati, tanto che il giocatore è stato successivamente ceduto in prestito in più occasioni.
Il Palermo, conclude Alfredo Pedullà, continua a riflettere sul profilo di Viti, che resta uno dei nomi valutati per rinforzare la difesa in questa fase di mercato.